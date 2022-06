Gemeindeversammlung in Hüneneberg: Zustimmung für den Gemeinderat

Hünenberg Das neue Gemeindehaus für Hünenberg kann weiter geplant werden - vielen kritischen Stimmen zum Trotz Zudem wird der Ersatzneubau der Asylunterkunft im Bösch um eine Fotovoltaikanlage ergänzt. Das haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Gemeindeversammlung entschieden. Carmen Rogenmoser 20.06.2022, 23.21 Uhr

Das bestehende Gemeindehaus soll ersetzt werden. Bild: Andreas Busslinger

Mit den gedruckten Vorlagen zur Gemeindeversammlung in Hünenberg am Montagabend fächerten sich die lediglich 120 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger kühlende Luft zu. Es war heiss im Saal «Heinrich von Hünenberg» - das lag eher am Wetter, denn an den hitzigen Diskussionen.