Mega-Stall in Hünenberger Reussebene ist vom Tisch

Hünenberg Der Mega-Stall in der Reussebene ist vom Tisch: Landwirt Schuler will die Tierhaltung aufgeben Damit ist die geplante Speziallandwirtschaftszone hinfällig. In unmittelbarer Nachbarschaft ist eine solche weiterhin vorgesehen – es kommt aber zu Verzögerungen. Rahel Hug Jetzt kommentieren 20.01.2022, 17.11 Uhr

Blick auf den Hof von Martin Schuler in Drälikon. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 20. Januar 2022)

Auf seinem Hof in der Hünenberger Reussebene hatte Milchbauer Martin Schuler Grosses vor: Er wollte eine Halle mit Kapazität für über 1000 Tiere bauen, vor ein paar Jahren präsentierte er die entsprechenden Pläne. Der Widerstand liess nicht lange auf sich warten. Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz sprach von einem überdimensionierten Vorhaben, ein Tierschutzverein sammelte erfolgreich Unterschriften gegen die «Tierfabrik». Schuler reagierte, indem er das Projekt verkleinerte. Danach wurde es still um das Thema, letztes Jahr sagte der Landwirt und SVP-Kantonsrat gegenüber unserer Zeitung, dass er sein Vorhaben «bis auf weiteres» eingestellt habe.

Inzwischen steht fest: Die Halle wird definitiv nicht gebaut. Ganz im Gegenteil: Die Familie Schuler habe entschieden, die Tierhaltung schrittweise aufzugeben und nur noch den Agrarteil zu betreiben. Das erklärt der Hünenberger Bauvorsteher Thomas Anderegg auf Anfrage. Die Gemeinde war in die Planung involviert, weil für den Stallneubau und die Erweiterung in Drälikon eine Speziallandwirtschaftszone hätte geschaffen werden müssen. Die Abklärungen dazu gestalteten sich intensiv und komplex: Eine solche Zone gibt es nämlich im Kanton Zug bislang nicht.

Gebäude sollen teilweise zurückgebaut werden

Was bisher an Vorarbeit geleistet wurde, ist jetzt ein Fall für die Schublade: Denn die Sonderlandwirtschaftszone für Schulers Hof ist mit den neusten Entwicklungen ganz vom Tisch, wie Thomas Anderegg bestätigt. Der Fokus liegt jetzt auf der Umstellung von der Tierhaltung zur Agrarwirtschaft, dies erfordere auch bauliche Veränderungen. Die bestehenden Gebäude würden teilweise zurückgebaut und für stilles Lager genutzt. Zudem sei eine nicht kommerzielle Pferdehaltung angedacht. «Welche Gebäude genau zurückgebaut werden, ist Gegenstand des Baugesuchsverfahrens, welches bis Mitte 2022 eingereicht werden muss», so der Gemeinderat. Aktuell werde der Tierbestand kontinuierlich reduziert.

Martin Schuler wollte sich letztes Jahr nicht näher zu den Gründen äussern, weshalb er sein Projekt nicht weiterverfolgt. Auch jetzt gibt er sich zugeknöpft. Er wolle nichts sagen, lässt er am Telefon verlauten. Schon eine Weile macht die Information die Runde, dass die Familie Schuler eine Auswanderung in Betracht ziehe. Dies will der Bauer ebenfalls nicht kommentieren.

Landverhandlungen wegen Reussdammsanierung

Im Gegensatz zur Speziallandwirtschaftszone für den Hof von Martin Schuler ist jene für den Obstbauer Jonas Boog und seine Familie, ebenfalls in Unterhünenberg, auf gutem Weg. Nur: Bis die neue Zone nach langer Planungszeit endlich zur Abstimmung kommen kann, wird es noch dauern. Diese Zone ist nötig, weil Boogs seit längerem auf eine bodenunabhängige Gemüse- und Früchteproduktion setzen. Die dafür eingesetzten Folientunnels sind von weither sichtbar. Für diese Art der Bewirtschaftung fehlte bislang eine gesetzliche Grundlage.

Die Folientunnels der Familie Boog sieht man von weitem. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 20. Januar 2022)

Der Grund, dass es zu Verzögerungen kommt, liegt bei der Reussdammsanierung. Die Unwetter im letzten Sommer haben gezeigt, dass diese dringend ist. Weil aber auch der Kanton Aargau involviert ist, braucht das Projekt Zeit. Aktuell seien im Zusammenhang mit der Reussdammsanierung Landverhandlungen zwischen den Grundeigentümern und dem Kanton im Gange, informiert der Hünenberger Bauchef Thomas Anderegg. «Erst nach Abschluss der Verhandlungen können die Planierarbeiten für die Spezialzone wieder aufgenommen werden.»

Der Reussdamm musste im vergangenen Sommer wegen Hochwassers stabilisiert werden. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021)

Auf die Frage nach dem Zeitplan sagt Anderegg, dieser sei abhängig von den erwähnten Umständen, auf welche die Gemeinde nur wenig oder keinen Einfluss habe. «Ein Abstimmungstermin ist deshalb zurzeit nicht vorhersagbar.»

