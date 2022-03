Hünenberg Der neue Pächter soll die legendäre «Wart» beleben – nicht nur durch seinen Hund Daniel Lüthold (54) übernimmt das Traditionslokal im altehrwürdigen Gemeindeteil. Von seiner jetzigen Stelle nimmt er das ganze Team mit. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 16.03.2022, 11.12 Uhr

«Aico, hier!» Gut möglich, dass es aus dem Wald bei der Hünenberger Totenhalde schon bald so oder so ähnlich klingen wird. Die Stimme dazu gehört Daniel Lüthold. Er ist der neue Pächter des Restaurants Wart in Hünenberg. Dorthin begleitet den 54-Jährigen nicht nur die gesamte neunköpfige Crew seines bisherigen Wirkungsorts beim Michaelskreuz, sondern auch Hund Aico. «Mitten in der Pubertät, ein typischer Teenager halt», sagt Lüthold vergnügt, als er während des Telefonats mit unserer Zeitung mit Aico am Spazieren ist – oder wohl eher der Hund mit ihm.

Daniel Lüthold und Hund Aico begrüssen die Gäste ab Herbst in der «Wart». Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 14. März 2022)

Nach 13 Jahren an seiner jetzigen Stelle habe Lüthold Lust auf eine neue Herausforderung verspürt. Die Coronapandemie tat das ihrige dazu, um sich umzusehen, sagt er. Da kam das Inserat der Korporation Hünenberg für die Aufgabe als «Wart»-Wirt gerade recht. Laut Paul Suter, dem Präsidenten der Korporation, war Lüthold einer von mehreren Kandidaten. Der Rat entschied sich schliesslich für ihn, weil er «ein Gastronom mit Herzblut» sei, der sich einen Kundenstamm aufgebaut und zudem bewiesen habe, dass man in dieser anspruchsvollen Branche «erfolgreich arbeiten» könne.

Die Anforderungen an den neuen Pächter sind klar: Das Angebot soll volksnäher sein als das von Vorgänger Sebastian Rabe, der auf Sternegastronomie und so auf eine ausgesuchte Klientel setzte. Paul Suter wünscht sich, dass künftig Vereine und Familien wieder den Weg zur «Wart» finden.

Das erste Haus brannte 1702 ab, ein Jahr später war das jetzige gebaut. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 14. März 2022)

Abheben von der Konkurrenz

«Ich bin ein Gastgeber für alle», sagt Daniel Lüthold denn auch. Diese Eigenschaft hat er bereits im Ausflüglerlokal Michaelskreuz unter Beweis gestellt. Eine einfache Fritteusenküche bietet er gleichwohl nicht. «Ich stehe für eine feine Küche», sagt Lüthold, der das Adjektiv nicht nur schweizerisch im Sinne verstanden haben will.

«Das feine Abschmecken der Gerichte ist mir wichtig, diese sollen leicht daherkommen und aus saisonal-regionalen Zutaten bestehen. Den Stil würde ich als euro-asiatisch bezeichnen.»

Damit will er sich vom Angebot im benachbarten «Wartstein» abheben, der auf die italienische Küche setzt.

Im Restaurant Wartstein gibt es italienische Spezialitäten. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 2. Juni 2020)

Bemerkenswerterweise erwähnt Lüthold selbst den nächstgelegenen Konkurrenten in seinem angestrebten Gastronomiebereich als «gutes Beispiel»: Das «Rössli». Das weitherum bekannte Lokal gegenüber der Kirche St. Wolfgang sei ein «Mitbewerber», der im gleichen Gästeteich fische. Die Vorzüge der «Wart»? «Das Ambiente ist schon einmalig», findet der neue Pächter, der auch am neuen Ort auf die Unterstützung durch seine Stammkunden setzt. Die Gäste werden aussen wie innen Neues antreffen. Das denkmalgeschützte Haus von 1703 wird nächstens «sanft saniert», sagt der Korporationspräsident Paul Suter, damit einhergehen die Anschaffungen neuer Möbel und einer moderneren Beleuchtung.

Kredit für Wohnungsbau Die Korporationsgemeindeversammlung (GV) befindet am 4. Mai über zwei Kredite. Neben der Sanierung des Restaurants Wart mitsamt neuem Interieur stellt der Korporationsrat einen Baukredit für das Objekt Wartrain vor. In der Scheune sollen zwei Wohnungen entstehen, den Projektierungskredit dafür bewilligte die GV im vergangenen Jahr. Diese Arbeiten sind Teil mehrerer Vorhaben im historischen Hünenberger Gebiet, das seit 2019 in einer Ortsbildschutzzone (siehe Karte unten) zusammengefasst ist. Bereits erfolgt ist der Umbau des Schützenhauses von 1686. Dort befindet sich seit letztem Jahr die Kanzlei der Korporation. Im Umfeld des Restaurants Wart wird gemäss Paul Suter «zusammen mit der Denkmalpflege die Machbarkeit weiterer Entwicklungsschritte ausgelotet».

Alles anzeigen

Läuft alles nach Plan, öffnen Daniel Lüthold, Küchenchef André Jufer und Co. die neue «Wart» am 21. September für das breite Publikum. Im Sommer ist ein Sechs-Tage-, im Winter ein Fünf-Tage-Betrieb vorgesehen. Der Vertrag läuft laut Lüthold zweieinhalb Jahre und enthält bei Ablauf eine Verlängerungsoption. «Ich hoffe auf mindestens zehn Jahre in der ‹Wart›», sagt der neue Pächter, der dann im Pensionsalter ist, «meine Wanderjahre sind definitiv vorüber.»

Der Rooter absolvierte seine Lehre im «Raben» in Cham, ehe er in Emmenbrücke, auf der Rigi, in Kriens, in Küssnacht und beim Michaelskreuz als Küchenchef, Hoteldirektor und Gastgeber tätig war. Aus seiner Lehrzeit kennt er die «Wart», vor allem die einst ganz in der Nähe abgehaltene, «legendäre» Chilbi sei ihm in lebhafter Erinnerung geblieben. Daniel Lüthold will seinen Teil beitragen, um etwas mehr Leben in den altehrwürdigen Teil der Gemeinde Hünenberg zu bringen. Und das nicht nur durch seinen Hund Aico.

