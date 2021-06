Hünenberg Die Blumengalerie Mattmann wird an ein eingespieltes Team übergeben Nach 37 Jahren übergeben Otto und Doris Mattmann ihr Geschäft in neue Hände. Das junge Nachfolgerteam möchte das Erbe aufrechterhalten. Sina Engl 28.06.2021, 17.00 Uhr

Otto und Doris Mattmann (links) übergeben an Martina Kistler (schwarzes Shirt) und Ursina Huber (olives Shirt).

Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 25. Juni 2021)

1984 erfüllte sich Otto Mattmann gemeinsam mit seiner Frau Doris den Traum vom Blumengeschäft. In einem kleinen Lokal am Rebenweg in Hünenberg begann die Geschichte der Blumengalerie Mattmann. Der Betrieb ist schnell gewachsen, und so zog das Paar nach nur fünf Jahren in ein grösseres Lokal an der Chamerstrasse. Von Beginn an war es das Bestreben der Mattmanns, «genau das anzubieten, was sie selber begeistert». Bis heute setzt das mittlerweile 17-köpfige Team der Blumengalerie auf eine eigenständige Linie und legt grossen Wert auf Freude und Leidenschaft an der Arbeit.

Am 1. Juli erhält die Blumengalerie Mattmann nun eine neue Leitung. Otto und Doris Mattmann gehen in Pension und übergeben das Geschäft an Ursina Huber und Martina Kistler. Die beiden neuen Geschäftsleiterinnen sind zusammengerechnet bereits seit 37 Jahren Teil des Teams der Blumengalerie. Das Paar Mattmann kann das Geschäft also guten Gewissens in erfahrene Hände übergeben.

«Ursina und Martina haben das Geschäft stark mitgeprägt», erzählt Otto Mattmann. «Die letzten Jahre haben wir es zusammen geführt.» Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge sei daher nicht schwer gewesen. Es war eigentlich kein Suchen, sondern es hat sich ergeben: «Ihr wolltet übergeben, wir wollten übernehmen», fasst es Martina Kistler lächelnd zusammen.

Vieles bleibt beim Alten

Die neue Geschäftsleitung sieht für die Blumengalerie keine grossen Veränderungen vor.

«Da wir beide schon so lange hier sind, sind uns die hiesigen Prinzipien bereits in Fleisch und Blut übergegangen»,

meint Huber. Natürlich werde die Persönlichkeit der beiden auf das Geschäft Einfluss nehmen. Das sei klar, aber auch gut so, meint Otto Mattmann. Da das Hünenberger Blumengeschäft vorwiegend von Stammkunden lebt, fühlten sich die neuen Geschäftsinhaberinnen fast dazu verpflichtet, keine grossen Veränderungen zu unternehmen. Der Name des Ladens bleibt derselbe, optisch wird die Blumengalerie Mattmann ebenfalls nicht verändert auftreten. Auch gekaufte Gutscheine können weiterhin eingelöst werden, erklärt Ursina Huber als Reaktion auf einige Anfragen von Kunden.

Der ein oder andere mag sich fragen, was Otto und Doris Mattmann nach ihrer Pensionierung vorhaben. «Wir freuen uns einfach auf mehr Freiraum, dass wir mehr Zeit haben für uns», erklärt Otto Mattmann. «Es gibt viele Sachen, die wir schon immer machen wollten, für die wir aber nie Zeit hatten.» Seine Frau Doris ergänzt:

«Es ist schön, dass wir nun die Möglichkeit haben, vermehrt kulturelle Anlässe zu besuchen. Ausserdem möchten wir den Freundeskreis pflegen.»

Für die Zukunft des Blumengeschäftes wünscht sich das Paar weiterhin viel Erfolg und vor allem Freude für die Mitarbeiter wie auch für die Kunden. «Wir blicken dankbar auf unsere Zeit zurück», so Otto Mattmann. «Wir durften viele freudige Dinge erleben und danken vor allem unserer Kundschaft für ihre Offenheit und Wertschätzung.»

Freude und Anspannung

Die beiden neuen Geschäftsleiterinnen, Ursina Huber und Martina Kistler, freuen sich auf die bevorstehende Zeit. Doch eine Spur Anspannung gehört auch dazu. «Ich bin schon etwas nervös», meint Kistler. «Es ist eine grosse Aufgabe, die da auf uns zukommt. Viel Verantwortung, viel Organisation.» Die Freude steht dabei aber dennoch im Vordergrund. «Mit Blumen begleitet man Menschen in allen Lebenslagen», so Huber. «Wir freuen uns vor allem darauf, weiterhin unsere Kunden begleiten zu dürfen.»