Fernost in Hünenberg: In der früheren "Eiche" ist ein neues Lokal

Hünenberg «Be Kind»: Die Eichelounge macht einem modernen Restaurant mit nahöstlicher Küche Platz Geselligkeit, Nachhaltigkeit, Ästhetik – das sind die Grundpfeiler des Konzepts eines neuen Restaurants mit einem einladenden Namen. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Zenar Ay, Mirjam Lauber und Sedat Mintas betreiben das «Be Kind». Bild: Stefan Kaiser (Zug, 2. September 2021)

Drinnen riecht es noch nach frischer Farbe, aber bald soll das als «Eiche» bekannte Lokal in Hünenberg vom Duft nahöstlicher Köstlichkeiten gefüllt sein. Am 17. September eröffnet ein junges Trio dort nämlich das Restaurant Be Kind, wo montags bis samstags von früh bis spät Kafi und Gipfeli, Pizza, Hummus, Teigtaschen, gefüllte Weinblätter oder Chai serviert werden. Noch bis Juli betrieben FDP-Gemeinderat Daniel Gygli und sein Team dort ihre Weinbar namens Eichelounge.

Die Eichelounge macht Platz für Neues Die Betreiberinnen und Betreiber der Eichelounge haben nach einer coronabedingten Pause den Betrieb der Weinbar im Juli 2021 wieder aufgenommen. Laut Daniel Gygli habe das Ziel immer darin bestanden, das ursprüngliche Restaurant Eiche in der einen oder anderen Form weiterleben zu lassen. Als Zenar Ay um Zusage bat, das Lokal zu übernehmen, überzeugte sein Konzept das Eicheloungeteam gemäss Gygli vor allem, weil es einen ganztägigen Betrieb zuliess. Die Eichelounge war jeweils nur abends geöffnet und bat neben Bier und Wein lediglich Häppchen an, keine Menus. Zenar Ays Konzept sei sehr ausgereift, sagt Gygli. «Wir sind überzeugt, dass er damit Erfolg haben wird.»

«Be Kind»-Geschäftsführer Zenar Ay, seine Verlobte Mirjam Lauber und der Geschäftspartner Sedat Mintas stecken mitten in den Vorbereitungen. Das ganze Lokal musste umgebaut und neu dekoriert werden, ebenso der Aussenplatz. Nun ergänzen sich helles Holz, Bambus und Rattan mit dem Grün tropischer Pflanzen und dem Gold morgenländisch anmutender Kunstwerke. Draussen hat eine gute Freundin des Trios eine grosse Sonnenblume an eine Wand gemalt. Rundherum laden Loungekissen zum Verweilen und Einkehren ein. «Ästhetisch, farblich stimmig, warmes Licht – das ist uns wichtig. Wir möchten, dass sich die Gäste in unserem Ambiente wie in den Ferien fühlen», sagt Mirjam Lauber. «Instagrammable» lautet das Schlagwort.

Eine helle Atmosphäre dominiert das Lokal. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 2. September 2021)

«Vor allem aber servieren wir handgefertigte Mezze», sagt Zenar Ay, denn noch mehr als mit der Deko will das Be Kind mit dem Essen punkten. «Ähnlich wie bei den spanischen Tapas lassen sich verschiedene Speisen häppchenweise bestellen – nur dass unsere Speisen nicht spanisch, sondern ‹Middle Eastern› sind, also aus dem Nahen Osten stammen», sagt Zenar Ay. Gekocht werden die Spezialitäten von seiner Mama, die zuvor zwölf Jahre in einem Cateringbetrieb in Hünenberg gearbeitet hat. Im «Be Kind» wird sie von einer gelernten Köchin und zwei Küchenhilfen unterstützt. Der 28-jährige Ay erinnert sich an seine Kindheit: Seit er denken kann, wird seine Mutter für ihre Kochkünste gelobt. Auch und sogar – und das sei ihm besonders in Erinnerung geblieben – von Leuten, denen die nahöstliche Küche fremd ist.

«Seit damals trage ich die Idee für ein Restaurantkonzept mit mir rum.»

Gesellig und nachhaltig

«Be Kind» heisst auf Deutsch «Sei Freundlich» – woher dieser eigentümliche Name? «Darin summiert sich unsere Restaurantphilosophie», sagt Mirjam Lauber. Die 28-Jährige hat einen Vollzeitjob und wird im «Be Kind» in einem tiefen Pensum angestellt arbeiten und mithelfen, wo es sie braucht. «Wir versuchen, eine freundliche, wertschätzende Aura zu schaffen und Toleranz zu vermitteln. Bei uns sind alle willkommen und alle werden gleich behandelt.»

Alle seien willkommen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 2. September 2021)

Daher auch die Idee mit den Mezze: Eine gesellige Art und Weise, den Abend im Restaurant zu verbringen und neue Dinge auszuprobieren. Lauber:

«Das ungezwungene Zusammensein wird bei uns grossgeschrieben.»

Mit den Mezze wird auch ein weiteres Anliegen von Ay, Lauber und Mintas bedient: Nachhaltigkeit. Indem kleinere Portionen serviert werden, lässt sich Lebensmittelverschwendung vermeiden. Wo es geht, besorgt sich das Trio die Kochzutaten in der Region und der Schweiz. So etwa das Gemüse, Eier oder Fleisch. Anderes – beispielsweise das Gewürz Sumach oder der Yufka-Teig – lässt sich nur aus dem Ausland importieren, wobei er und seine Mitstreiter, wie Zenar Ay sagt, bereits dabei sind, Wege zu finden, gewisse der unentbehrlichen Zutaten selber herzustellen. So wollen sie beispielsweise Weinblätter für die traditionellen Sarma selber einlegen.

Ein Blick auf die Terrasse. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 2. September 2021)

Am Freitag, 17. September wird das Restaurant Be Kind eröffnet. Ab 18 Uhr werden Gäste mit einem Welcome-Drink und ausgewählten Menus bedient.