Hünenberg Die Hausarztpraxis mitten im Dorf ist gesichert Nach turbulenten Zeiten und einem mutmasslichen Betrüger hat Martin Illi nun eine Nachfolgerin für seine Praxis gefunden. Zoe Gwerder 24.12.2020

«Ich freue mich, dass es jetzt doch noch weitergeht mit meiner Praxis.» Der langjährige Hünenberger Hausarzt Martin Illi ist erleichtert. Der Fortbestand seiner Praxis am Rebenweg 2 – mitten im Dorf – ist gesichert. Eva Camenzind betreut seit dem 1. Dezember nun die Patienten. Doch noch vor zwei Monaten stand die Zukunft der Praxis in der Schwebe.

Eva Camenzind mit Vorgänger Martin Illi in ihrer Praxis in Hünenberg. Bild: Maria Schmid (Hünenberg, 21. Dezember 2020)

Denn der Betreiber «Mein Arzt», der von Illi die Praxis übernommen hatte, war ein mutmasslicher Betrüger und Konkurs gegangen. Die Praxis stand vor dem Aus. Für Illi ist es jedoch eine Herzensangelegenheit, dass es auch im Dorfzentrum einen Hausarzt für die Hünenberger gibt. «Meines Erachtens gehört das zum Wesen der hausärztlichen Tätigkeit, dass man bei den Leuten ist.» So streifte sich der pensionierte Arzt Anfang November wieder den Kittel über und betreute vorübergehend Patienten. Währenddessen konnte Camenzind bereits die administrativen Hürden eines solchen Praxiswechsels bewältigen. Illi übergab den Betrieb Stück für Stück seiner Nachfolgerin.

Über private Kontakte zur erfolgreichen Übergabe

Die Lösung ist sowohl für Illi wie aber auch für Camenzind ein Glücksfall. Wie die Ärztin erzählt, hätte sie ursprünglich für den Betreiber «Mein Arzt» in Hünenberg arbeiten sollen. «Als ich gemerkt habe, dass die Sache mit ‹Mein Arzt› nicht zustande kommt, habe ich mit Illi Kontakt aufgenommen.» Nun arbeitet sie für die Medical Center Maienfeld AG in Illis ehemaliger Praxis. Dass das bündnerische Hausarztzentrum den Betrieb der Praxis mit Camenzind übernahm, kam über einen privaten Kontakt mit dem Geschäftsführer des Medical Centers zustande. Man habe schnell das Vertrauen in Illi gewonnen, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Und Camenzind ist froh, konnte sie nun doch noch in Hünenberg starten:

«So ist uns allen geholfen. Martin Illi kann seine Praxis abgeben und ich mit der Praxis starten.»

Eva Camenzind hat ihre Medizin-Ausbildung in ihrer österreichischen Heimatstadt Graz absolviert. Zahlreiche Zusatzausbildungen folgten. Sie war Oberärztin in der Universitätsklinik in Graz, im Kantonsspital Nidwalden, im Paraplegiker-Zentrum Nottwil, wie auch im Kantonsspital Uri, wo sie nach eigenen Angaben beinahe 18 Jahre lang tätig war.

Dass es mit Camenzind nun wieder zwei Hausarztpraxen in Hünenberg gibt, freut auch die Präsidentin der Zuger Gesellschaft für Hausarztmedizin, Regula Kaufmann:

«Wir sind knapp bemessen mit Hausärzten in Hünenberg. Deshalb finde ich es toll, hat man dort nun eine Lösung gefunden.»

Und auch die Hünenberger Bevölkerung scheint es zu begrüssen, wieder zwei Hausarztpraxen im Dorf zu haben. Wie Camenzind erklärt, erhält sie viele Rückmeldungen von Patienten, die froh sind, wieder eine Ansprechperson zu haben. «Einige, die bereits auf der Suche nach einem neuen Hausarzt waren, sind nun wieder zurückgekommen.» Nun wolle sie nach den turbulenten Zeiten wieder etwas Ruhe in die Sache bringen.