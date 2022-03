Hünenberg Ein neuer Pächter für das Restaurant Wart Vor der Neueröffnung im September 2022 finden im Restaurant der Korporation Hünenberg Sanierungsarbeiten statt. 14.03.2022, 11.00 Uhr

Beat Suter von der Korporation Hünenberg und Gastronom Daniel Lüthold. Bild: PD

Im September 2021 hat das Restaurant Wart die Türen geschlossen und die Korporation Hünenberg hat sich auf die Suche nach einem neuen Pächter gemacht. Es sei ungewiss gewesen, ob es während der Coronakrise – welche die Gastronomie stark getroffen hat – Personen gibt, die das Risiko einer Pacht noch eingehen möchten. Erfreulicherweise gestaltete sich die Suche erfolgreich, ist nun einer entsprechenden Mitteilung zu entnehmen. Im Februar 2022 konnte die Korporation Hünenberg mit Daniel Lüthold einen Mietvertrag abschiessen.

Daniel Lüthold, ein erfahrener und engagierter Gastronom, der seit 13 Jahren seine Gäste im Gasthaus Michaelskreuz in Root verwöhnt, freut sich auf die neue Herausforderung in Hünenberg. «Es ist sehr erfreulich, dass wir mit Daniel Lüthold einen Gastgeber mit Herzblut für dieses wunderschöne Haus gefunden haben», wird Beat Suter, zuständig für Bauwesen und Immobilien der Korporation Hünenberg, zitiert. Das Restaurant Wart solle ein Treffpunkt werden, an welchem alle Gästegruppen willkommen sind.

Nun stehen im Innenbereich des Restaurants einige Sanierungsarbeiten an, damit das Restaurant pünktlich auf die Wildsaison Mitte September 2022 in neuer Frische eröffnen kann. (cro)