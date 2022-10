Eine halbe Million Sachschaden nach Unfall – Gaffer verzeigt

Hünenberg Eine halbe Million Franken Sachschaden nach Auffahrunfall – filmende Gaffer werden verzeigt Auf der Autobahn A14 fuhr ein Lastwagen gegen ein Pannenfahrzeug. Dabei hat sich der Lastwagenchauffeur verletzt. Der Sachschaden ist enorm – er beträgt rund 500'000 Franken. Filmenden Vorbeifahrenden droht eine Busse. 15.10.2022, 15.52 Uhr

Beim Unfall hat sich der Lastwagenfahrer verletzt. Bild: PD

In Hünenberg ist auf der A14 am Samstagmorgen um 8.15 Uhr ein Lastwagen verunfallt. Aus noch ungeklärten Gründen fuhr der Lastwagenchauffeur auf den Pannenstreifen und krachte mit voller Wucht in einen Lieferwagen, der eine Panne hatte. Wie die Zuger Polizei mitteilt, hat sich der 36-Jährige dabei verletzt und wurde ins Spital gebracht. Die Insassen des Lieferwagens blieben unverletzt, da sie schon vor dem Unfall das Fahrzeug verlassen hatten.