Hünenberg Fasnacht: Eiche-Zunft organisiert gemeinsames «Stubenhocken» Anstelle der traditionellen Inthronisation haben die Hünenberger Fasnächtler ein Alternativprogramm auf die Beine gestellt. 19.01.2022, 05.00 Uhr

Am kommenden Samstag, 22. Januar, würde in Hünenberg die Inthronisation der Eiche-Zunft stattfinden. Der Tag würde am Morgen mit dem «Sau auf!» starten. Würde - denn die Anlässe finden coronabedingt nicht statt. Trotzdem wird an diesem Tag in Hünenberg die Fasnachtskultur gelebt und gepflegt, wie die Verantwortlichen mitteilen. Die Eiche-Zunft führt anstelle der Inthronisation den «Bunten Stubenhocker Abend» durch.