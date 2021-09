Hünenberg Gemeinderat erteilt Baubewilligung für neue Asylunterkunft Der Ersatz für die Baracke im Gewerbegebiet Bösch ist für 39 Personen ausgelegt und soll mehr Platz für Kinderwagen bieten. Der Beschluss der Gemeinde kann noch angefochten werden. Raphael Biermayr 24.09.2021, 18.00 Uhr

Die 1992 erstelle Baracke soll einer neuen Unterkunft weichen. Bild: Werner Schelbert (Hünenberg, 21. September 2016)



Die neue Asylunterkunft im Industriegebiet Bösch ist vom Gemeinderat kürzlich bewilligt worden. Sollte dieser Entscheid nicht angefochten werden, wird der Baubeginn voraussichtlich im Frühling 2022 erfolgen, sagt der Hünenberger Bauchef Thomas Anderegg. Er und seine Kollegen im Gemeinderat sind froh über den möglichen Abschluss dieses emotionalen Geschäfts, das die Gemeinde viele Jahre lang beschäftigt hat.

Nach der Auflage des neuen Bauprojekts als Ersatz für die baufällige Baracke im Bösch im vergangenen Sommer meldeten fünf Einsprecher Bedenken an. Der Gemeinderat suchte das Gespräch mit ihnen und hat laut Anderegg schliesslich die meisten Streitpunkte klären können. Umstritten war einerseits die Zahl der Plätze in der Asylunterkunft. Jetzt ist klar: Maximal 36 Asylsuchende sowie drei Betreuungspersonen würden im Bösch untergebracht werden. Andererseits monierten Einsprecher – offensichtlich fachkundig – die Grösse der Abstellflächen in der Unterkunft. «Eine Auflage in der Baubewilligung besagt, dass für Kinderwagen genügend Abstellplätze zur Verfügung stehen müssen», sagt Thomas Anderegg.

Gespräche mit Gegner hätten sich gelohnt

Noch vor wenigen Jahren gingen die Wogen im Zusammenhang mit der geplanten neuen Asylunterkunft hoch. In jüngerer Zeit war es vergleichsweise ruhig. Entscheidend dafür ist nach Ansicht des Bauchefs Anderegg die Tatsache, dass der Kanton Zug der Bitte der Gemeinde entspricht, keine Personen mehr im Bösch unterzubringen, die abgewiesen wurden, die Schweiz also verlassen müssen (siehe Box).

Eine schwammige Garantie Die kantonale Direktion des Innern hat der Gemeinde Hünenberg schriftlich zugesichert, dass in den nächsten Jahren keine abgewiesenen Asylbewerber mehr in der Unterkunft im Bösch untergebracht werden. Es stellt sich die Frage, was so eine Zusage vor dem Hintergrund wechselnder politischer Voraussetzungen wert ist. Der zuständige Regierungsrat Andreas Hostettler (FDP) schreibt auf Anfrage, dass «Aussagen mit Jahreszahlen nicht korrekt und falsch» wären, «da wir die Situation in zehn bis 20 Jahren schlicht nicht kennen». Gegenwärtig gehe er nicht von wachsenden Zahlen von Abgewiesenen, die im Kanton Zug untergebracht werden, aus. Denn der Bund würde den Kantonen derzeit nur Personen «mit Bleibeaussichten oder anerkannten Status» zuweisen.

Ausserdem hätten die Verantwortlichen im Laufe der Auseinandersetzung dazu gelernt. Das bezieht er zum einen auf die Erscheinung der neuen Unterkunft. Im Gegensatz zum ursprünglich geplanten «Blechcontainer» wird das Gebäude in Holz gehalten sein und so «ein freundlicheres Bild abgeben». Zum anderen habe man die Kommunikation verbessert, «wir haben uns mehr um Austausch bemüht».

Tatsächlich suchte der Gemeinderat schon vor der Auflage des jüngsten Baugesuchs freiwillig das Gespräch mit den Gegnern. Jene traten bei früheren Gelegenheiten in einer Interessengemeinschaft, aber nur anonym an die Öffentlichkeit. Einsprachen gab es, wie erwähnt, dennoch. Jetzt gilt es aus Sicht der Gemeinde abzuwarten, ob der Bewilligungsbeschluss nicht ebenfalls Gegner finden wird.