Der Verein Zukunft Bösch hat mit dem Industriegebiet Grosses vor

Hünenberg Hochhäuser, Gewerbe auf zwei Etagen und ein einladender Boulevard: So könnte das Gebiet Bösch aufgewertet werden Der Verein Zukunft Bösch träumt gross und skizziert eine entsprechende Vision für das Industriegebiet in Hünenberg. Nun sollen erste Teilprojekte konkret in Angriff genommen werden. Angewiesen ist der Verein dabei auf die Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern. Carmen Rogenmoser 12.06.2021, 05.00 Uhr

Die Vision für das Gebiet Bösch in Hünenberg. Visualisierung: MAS StadtRaum Architekten

Drei futuristisch anmutende Hochhäuser, die je von einer Art überdimensionierter Rutschbahn umkreist werden: Sie sollen zum Markenzeichen des Industriegebiets Bösch in Hünenberg werden. Diese Vision präsentierte der Verein Zukunft Bösch vor gut einem Jahr. Das sorgte für Diskussionen und Fragen ‒ und damit erreichte der Vereine genau das, was er wollte. «Auf die Rutschbahnen hat es sehr viele Rückmeldungen gegeben», sagte Marcel Muri von Keeas Raumkonzepte AG anlässlich einer Informationsveranstaltung am Donnerstagabend für Grundeigentümer, Vereinsmitglieder und Nachbarn im Bösch. Marcel Muri unterstützt den Vorstand planerisch und bei der Projektsteuerung.

Im Bösch gibt es rund 140 Eigentümer, 3000 Arbeitsplätze und 600 Unternehmen. Auf Initiative des Gemeinderats hat sich der Verein Zukunft Bösch, bestehend aus rund 50 Grundeigentümern sowie ansässigen Unternehmen, gebildet. Dieser arbeitet zurzeit eine Vision aus: Das Bösch soll sich zu einem führenden Standort für innovative KMU im Bereich von Dienstleistungen, Gewerbe und Industrie entwickeln

Nun informierte der Verein über den Planungsstand und regte zur weiteren Mitarbeit an. Ziel ist es, das Gebiet aufzuwerten und gleichzeitig die Grundlage für die Ortsplanungsrevision zu schaffen. «Wir möchten die Betroffenen aus allen Bereichen zusammenbringen, miteinander diskutieren, einander kennen lernen», sagte Peter Moos, Vizepräsident des Vereins und selber Grundeigentümer.

Momentan spielt die Fantasie noch die Hauptrolle

Die drei anfangs erwähnten Hochhäuser seien als eine Art Platzhalter zu verstehen, für spezielles Wohnen beispielsweise. Denkbar sei aber auch ein Hotel oder Platz für IT-Firmen. «Das alles ist noch nicht Realität. Es geht darum, was sein könnte», präzisierte der Fachmann. Die Visualisierungen seien fantasiebeladen, man dürfe sie nicht zu ernst nehmen. «Aber der Blick für und in ein neues Bösch, damit muss man heute anfangen», ergänzte Marcel Muri.

«Die Ausgangslage sei nicht ganz einfach»,

so Muri. Neben vielen Möglichkeiten und Vorstellungen, wie es im Bösch dereinst sein könnte, gab es auch erste konkrete Fakten. So ist es laut Marcel Muri das Ziel, dass aus den heute rund 3000 Arbeitsplätzen 5000 bis 5500 werden ‒ indem verdichtet wird. Denn neben der Ansiedlung neuer Firmen, soll auch das Wohnen vermehrt Platz haben. Dafür ist einiges an Umverteilung und Umschichtung notwendig.

So präsentiert sich das Industriegebiet heute. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 2. April 2019)

Zu der Vision gehört etwa ein Parkhaus in der Art des «Mobility Hubs», wie es gegenwärtig beim Technologiecluster der V-Zug in Zug gebaut wird. Es soll ein Umsteigeort sein, vom motorisierten Individualverkehr auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel. Rund 500 Plätze soll das Parkhaus bieten. Dafür sollen 200 Parkplätze, die heute im Bösch verteilt sind, verschwinden. Angedacht ist zudem ein breiter Boulevard mitten durch das Gebiet. «So ein Zentrum für Begegnungen fehlt heute», so Marcel Muri. Eine Idee sei etwa, dass es entlang des Boulevards Container aufgestellt werden, für kleine Firmen. Auch für das Gewerbe gibt es eine visionäre Idee: eine Rampe auf sieben bis acht Meter Höhe, damit der Bereich auf zwei Etagen genutzt werden kann. «Das produzierende Gewerbe braucht Platz. So können wir dem entgegenkommen», erklärte Marcel Muri.

So könnte sich das Gebiet in der Nacht präsentieren. Visualisierung: MAS StadtRaum Architekten

Die Grundeigentümer müssen an Bord sein

Zentral bleibt das Miteinander. Die Vision kann nur umgesetzt werden, wenn die Grundeigentümer bereit sind, mitzumachen. Boden muss abgetreten, verkauft oder auch getauscht werden. Marcel Muri sagte dazu:

«Schlussendlich muss es für alle irgendwie aufgehen.»

Dass tatsächlich etwas geht im Gebiet, beweist das Projekt Ringstrasse. Diese Strasse ist um das Gebiet herum angelegt. Das Zentrum wird verkehrstechnisch entlastet und trotzdem bleiben die Unternehmen und Institutionen gut erreichbar. «Bis Ende Jahr werden wir eine Vorstellung davon haben, wer davon wie betroffen ist», führte Marcel Muri aus. Dann werden auch die Verhandlungen mit den Eigentümern in Angriff genommen. Die Ringstrasse werde nicht in einer Etappe umgesetzt werden können, sondern je nach Verhandlungsfortschritt Etappe um Etappe. «Darauf sind wir vorbereitet», so Muri.

Realisiert wird die Strasse von der Gemeinde, einem weiteren Akteur des Projekts. Im vergangenen Dezember wurde ein Kredit in der Höhe von 290'000 Franken für die Erarbeitung eines Betriebs- und Gestaltungskonzeptes für die Bereiche Verkehr und Freiraum im Gebiet Bösch angenommen. Erfolgt der Baubeginn der Ringstrasse bis Ende 2025, beteiligt sich auch der Bund an den Kosten. Ein erster Mosaikstein der grossen Vision wird Realität.