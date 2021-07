Hünenberg Kollision zwischen Traktor und Auto – 48-jähriger Autofahrer und 8-jähriger Knabe verletzt In Hünenberg hat ein Traktor den Vortritt missachtet, worauf es zu einer Kollision mit einem Auto gekommen ist. Eine erwachsene Person und ein Kind wurden verletzt und mussten ins Spital eingeliefert werden. 03.07.2021, 08.51 Uhr

Bild: Zuger Polizei

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag, kurz nach 15.15 Uhr, beim «Zollhaus» in Hünenberg. Dies meldet die Zuger Polizei in einer Mitteilung. Ein 48-jähriger Autofahrer fuhr auf der Sinserstrasse von Sins kommend Richtung Cham. Gleichzeitig beabsichtigte ein 21-jähriger Lenker eines Traktors samt Anhänger von der Drälikonerstrasse nach links in die Sinserstrasse einzubiegen. Dabei kam es auf der Kreuzung zu einem heftigen Zusammenstoss zwischen den beiden Fahrzeugen.