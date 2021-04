Hünenberg Korporation will alte Scheune im Wartrain umnutzen Im Gebäude aus der Zeit um 1830 sollen zwei Wohnungen entstehen. Es ist nicht das einzige Projekt, das die Grundeigentümerin im Weiler Wart verfolgt. Rahel Hug 27.04.2021, 17.00 Uhr

Für die Umnutzung der Scheune, links im Bild, war eine Unterschutzstellung nötig. Dieser Prozess ist seit kurzem abgeschlossen. Bild: Maria Schmid (Hünenberg, 26. April 2021)

In der Umgebung der «Wart» in Hünenberg fühlt man sich in die Vergangenheit zurückversetzt. Das Restaurant wurde vor über 300 Jahren gebaut. Hinter dessen Mauern trafen sich die Hünenberger früher, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Auf der gegenüberliegenden Strassenseite befindet sich die Liegenschaft Wartrain, die ein Wohnhaus, eine Scheune, ein Wasch- und Brennhaus sowie einen Schopf umfasst.

In der Scheune, die aus der Zeit um 1830 stammt, sollen zwei Wohnungen entstehen. An der Korporationsgemeindeversammlung vom Mittwoch, 5. Mai, stimmen die Bürger über einen Projektierungskredit in der Höhe von 380'000 Franken ab. Teil dieses Vorhabens ist auch eine Sanierung des Wohnhauses: Unter anderem müssen die Fassade, die Nasszellen und Küchen renoviert werden. Zudem soll die über 30-jährige Heizung durch den Fernwärmeanschluss der BiEAG (Biomasse Energie AG) ersetzt werden.

«Wichtige Zeugen der bäuerlichen Baukultur»

Das Wohnhaus wurde im Jahr 1808 von Franz Basil Gretener, dem ersten Präsidenten der im Jahr 1799 selbstständig gewordenen Gemeinde, gebaut, wie in der Vorlage zur Versammlung zu lesen ist:

«Es ist eines der wenigen auf dem Gemeindegebiet von Hünenberg erhaltenen Wohnhäuser aus dem frühen 19. Jahrhundert, die in verputzter Fachwerkbauweise und in dem damals modernen Biedermeierstil errichtet wurden.»

Als «wichtige Zeugen der bäuerlichen Baukultur» komme den Gebäuden des Hofensembles eine «äusserst hohe» kulturelle Bedeutung zu, schreibt der Korporationsrat.

«Unser Ziel ist es, die Scheune langfristig zu erhalten», erklärt Korporationspräsident Paul Suter auf Anfrage. Deshalb habe der Verwaltungsrat entschieden, zwei Wohnungen zu integrieren. Die Scheune dient aktuell als Holzlager und als Velounterstand. Ihr Dach ist in einem schlechten Zustand. Kurz: Bleibt die Korporation untätig, droht der historischen Baute der Zerfall.

Die Baueingabe ist bereits erfolgt

Für die geplante Umnutzung musste die Liegenschaft Wartrain zuerst unter Denkmalschutz gestellt werden. Diesen Prozess habe man im Februar abschliessen können, schreibt der Rat in der Vorlage. Die Planungsarbeiten seien komplex, ergänzt Beat Suter, der im Korporationsrat zuständig für das Bauwesen ist. Die Scheune soll in der Mitte «halbiert» werden, entstehen sollen zwei grosse 3,5-Zimmer-Wohnungen, welche die Korporation vermieten will.

Wenn alles nach Plan verläuft, wird der Korporationsrat anlässlich der Versammlung im Jahr 2022 den Ausführungskredit beantragen. Die Baueingabe für die Umnutzung der Scheune ist bereits erfolgt. «Natürlich vorbehältlich der Zustimmung durch die Versammlung», wie Beat Suter sagt. Die Bauarbeiten könnten somit im Jahr 2023 starten.

Umbau des Schützenhauses steht kurz vor dem Abschluss

Es ist nicht das einzige Projekt, das die Korporation Hünenberg, die einen Grossteil des Landes im Weiler Wart besitzt, verfolgt. In einem längeren Prozess, der 2019 einen Abschluss fand, wurde die Ortsbildschutzzone Wart geschaffen. Mit dem Ziel, dass die historisch wertvollen Gebäude im Gebiet erhalten bleiben. Im Rahmen dieser Möglichkeiten strebt die Korporation eine sinnvolle Weiterentwicklung für alle Teile des Gebiets an.

Kurz vor dem Abschluss steht der Umbau des historischen Schützenhauses aus dem Jahr 1686, das an der Gabelung St.-Wolfgang-Strasse/Wartstrasse steht. Da es vom Schützenverein nicht mehr genutzt wird, beschloss der Korporationsrat, hier seine Kanzlei unterzubringen. «Wir sind im Schlussspurt», sagt Beat Suter dazu. «Der Innenausbau läuft, danach folgen die Umgebungsarbeiten.» Die Korporation werde die neue Kanzlei voraussichtlich Ende Mai beziehen.

Im historischen Schützenhaus wird künftig die Korporationskanzlei untergebracht. Der Umzug ist für Ende Mai vorgesehen. Bild: Maria Schmid (Hünenberg, 26. April 2021)

«Noch viel Denkarbeit nötig», wie es Präsident Paul Suter formuliert, ist hingegen bei der Liegenschaft Wart, die das weit herum bekannte Restaurant, ein Forstmagazin sowie ein Ökonomiegebäude umfasst. Um die Zukunft dieses Areals zu planen, hat der Korporationsrat eine Fachkommission gebildet. «Die baulichen Entwicklungsmöglichkeiten müssen sorgfältig eruiert und definiert werden», heisst es in der Versammlungsvorlage. Für die Arbeit der Fachkommission und weitere Abklärungen legt der Rat nun einen Kredit von 160'000 Franken vor.

Im Restaurant Wart stehen grössere Investitionen an. Das will die Korporation nutzen, um sich Gedanken über eine Weiterentwicklung zu machen. Bild: Maria Schmid (Hünenberg, 26. April 2021)

Die Führung der Korporation hat sich für eine strategische Planung und ein langfristiges Konzept entschieden, weil im Restaurant Wart in den nächsten Jahren einige grössere Investitionen anstehen. «Zusätzlich zur Wart mit dem stimmungsvollen, eher kleinteiligen Raumangebot soll in einem Nachbarsgebäude eine flexible, grosszügige Anlassfläche geschaffen werden», geht aus der Vorlage hervor. Das Ökonomiegebäude könnte durch einen Neubau mit gleichem Volumen ersetzt werden, beim Forstmagazin wäre eine Umnutzung möglich. «Bei diesem Teilprojekt stehen wir noch ganz am Anfang», betont Paul Suter. Fest steht für die Korporation, dass man im Haus Wart auch künftig einen Restaurantbetrieb beherbergen will.

Wie viel Geld die Korporation Hünenberg in die Projekte «Wart» und «Wartrain» gesamthaft investieren will, könne er zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen, so der Hünenberger Korporationspräsident Paul Suter.