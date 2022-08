Hünenberg Mit Baschi und Food-Meile: Einer der jüngsten Fussballclubs im Kanton Zug feiert das 20-jährige Bestehen Am 12. und 13. August findet auf der Sportanlage Ehret das Jubiläumsfest des FC Hünenberg statt. Ein Rückblick in die Geschichte des Vereins. Nora Baumgartner Jetzt kommentieren 08.08.2022, 16.30 Uhr

Markus Huwyler, Denise Windegger, Martin Kaufmann und Fritz Eggimann (von links) liegt der FC Hünenberg sehr am Herzen. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg,

03. August 2022)

Die Farben Blau und Grün zieren seine Trikots: Der Fussballclub Hünenberg feiert dieses Jahr das 20-jährige Bestehen. Gegründet wurde der Verein am 18. Oktober 2002. Mittendrin war Martin Kaufmann, der im Jubiläums-OK für die Unterhaltung zuständig ist. «Ich war damals dabei als Gründungsmitglied zusammen mit Roland (Möhli) Wyss. Hünenberg hatte zu diesem Zeitpunkt noch keinen Fussballclub», so Kaufmann. Heute gehören 440 Mitglieder dem Verein an.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Gründungsversammlung 2002 (von links): Sonja Andermatt, Karin Fritsche, Jeannette Hürlimann, Yvonne Kuratle, Roli (Möhli) Wyss, Martin Andermatt, Paul Suter, Irène Kaufmann, Esther Wyss, Monika Wüest, Fredy Dönni, Irene Suter, Marc Kuratle, Josef Wüest, Roland Fritsche, Martin Kaufmann und Hanspeter Reber. Bild: PD

Ein abwechslungsreiches Programm mit prominenten Namen an Bord

Am 12. und 13. August findet das Jubiläumsfest auf der Sportanlage Ehret statt. «Uns war es wichtig, dass das Fest auf dem Areal durchgeführt wird», erzählt Martin Kaufmann. «Die Leute sollen sehen und spüren, was hinter dem FC steckt», ergänzt Gastwirt Markus Huwyler. Es soll ein Dorf-FC-Fest werden. Über die beiden Tage verteilt, werden 200 Helferinnen und Helfer im Einsatz stehen.

«Bei dieser Gelegenheit wollen wir mit dem Jubiläum ein Dankeschön an alle Beteiligten von damals, der Bevölkerung und allen Unterstützenden zurückgeben», so OK-Präsidentin und FC-Hünenberg-Spielerin Denise Windegger. Das Programm der kostenlosen Konzerte ist gespickt mit prominenten Namen wie Baschi oder Mimiks und abwechslungsreichen Attraktionen für jede Altersgruppe. «Wir rechnen pro Tag mit 2000 bis 3000 Personen», sagt Kaufmann.

Herausfordernd, sich als junger Verein zu etablieren

Gehen wir zurück zur Geschichte des FC Hünenberg. Sie haben erstmals offiziell in der Saison 2003/2004 in der 5. Liga gespielt. Fredy Dönni (2002–2004) war der erste Präsident des Vereins. Derzeit spielt die erste Mannschaft in der dritten Liga.

«Es war schwierig, sich als junger Verein zu etablieren, und von vielen Seiten hörten wir: ‹Der FC bekommt alles›», so Martin Kaufmann. Damit bezieht er sich unter anderem darauf, dass der Fussballplatz und das Clubhaus bereits vor der Gründung bestehend waren. «Wir mussten uns stets beweisen», erzählt Kaufmann. Gleich in der ersten Saison schaffte man den Aufstieg in die 4. Liga.

Frauen- und Männerfussball fördern

Eine Person, die den Verein besonders geprägt hat, ist Sepp Wüest. Er war seit der Gründung dabei und amtete als Präsident von 2016 bis 2018. «Als wir sportlich tief gefallen sind, hat Sepp immer am Verein festgehalten. Er war sich nicht zu schade, viele Jobs auf sich zu nehmen», erzählt Fritz Eggimann, der seit 2018 als Präsident des FC Hünenberg figuriert.

Der Frauenfussball hat beim FC Hünenberg einen hohen Stellenwert. Bild: PD

Dem Verein ist es wichtig, Frauen- und Männerfussball zu fördern. «Auch von anderen Clubs stossen Frauen zu uns», so Eggimann. Zudem sei es ihm von grosser Bedeutung, junge Leute in den Vorstand zu bringen. Dieser arbeitet hauptsächlich auf ehrenamtlicher Basis. «Wir wollen im Vorstand einander helfen und positives nach aussen tragen», erzählt der Präsident.

Deswegen werden die Sitzungen im Clubhaus Henry's 11 abgehalten, welches sich gleich auf dem Fussballareal befindet. «So können die Leute Zeugen von unserer Vorstandssitzung sein und uns spüren. Denn das Ziel von ‹Henry's 11› ist, dass es ein Begegnungsort wird für die Gemeinde und alle Interessierten», so Fritz Eggimann.

In die 2. Liga regional aufsteigen

«Unsere Ziele sind, in naher Zukunft in die 2. Liga regional aufzusteigen, professionellere Juniorenarbeit zu leisten und einen dritten Fussballplatz zu bekommen», sagt Präsident Eggimann. Martin Kaufmann stimmt zu und ergänzt: «Frauenfussballförderung, noch mehr in der Gemeinde verankern und zuerst nun ein erfolgreiches Jubiläumsfest.»

Sitzungen im Verein werden im Clubhaus Henry’s 11 abgehalten. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg,

03. August 2022)

«Ein Highlight für uns ist, dass uns viele Juniorinnen und Junioren bis heute treu geblieben sind», so Eggimann. In der ersten Saison startete der Fussballclub mit sieben Juniorenmannschaften und einer Aktivmannschaft, heute sind es deren 16 und drei – davon eine Frauenmannschaft. «Es sieht gut aus für die Zukunft», so Kaufmann.

Weitere Infos zum Club und zum Jubiläumsfest finden Sie unter www.fc-huenenberg.ch.

