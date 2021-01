Hünenberg Neue Sonderlandwirtschaftszone: Stimmvolk wird an der Urne darüber befinden Um den Fortbestand des Betriebs Buuregarte der Familie Boog in der Reussebene zu sichern, ist die Schaffung einer neuen Zone nötig. Die Abklärungen dazu gestalten sich komplex. Rahel Hug 26.01.2021, 05.00 Uhr

Regionales Gemüse und Beeren, die wir im Grossverteiler kaufen, stammen nicht selten aus der Produktion der Familie Boog aus Hünenberg. Seit fünf Generationen bewirtschaften die Boogs den Hof in der Reussebene. Seit geraumer Zeit setzen der Obstbauer Jonas Boog und seine Familie in Drälikon auf sogenannte Substratkulturen. Das sind, vereinfacht gesagt, Pflanzen, die nicht im Boden wachsen, sondern in einem Substrat, wie zum Beispiel Kokosfasern.