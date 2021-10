Hünenberg Kirchgemeinde eröffnet ein neues Bistro – führen wird es eine Kaffee-Expertin Das Café im Dorfzentrum soll zur Belebung beitragen. Die Betreiberin Deborah Schleiss hat bereits Erfahrung im Gastrobereich. Noch hat das Projekt eine Hürde zu meistern. Rahel Hug Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

«In meinen Adern fliesst wohl mehr Kaffee als Blut», erzählt Deborah Schleiss lachend. Die 40-jährige Hünenbergerin hat 18 Jahre lang in der Kaffee-Branche gearbeitet, etwa bei Starbucks oder Nespresso. Zuletzt hat sie sich zur Barista-Trainerin ausbilden lassen und Gastronominnen und Gastronomen in Sachen Kaffee gecoacht.

Deborah Schleiss, hier vor der Baustelle der Zentrumsüberbauung, wird das neue Bistro der Kirchgemeinde Cham-Hünenberg führen. Dieses soll im Gebäude hinter ihr im Herbst 2022 eröffnen. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 29. September 2021)

Künftig wird auch die Hünenberger Bevölkerung in den Genuss ihrer Kaffeekünste kommen: Deborah Schleiss wird das Bistro in der neuen Maihölzli-Überbauung übernehmen, das im Herbst 2022 eröffnen soll.

Sie geht mit der Katholischen Kirchgemeinde Cham-Hünenberg, die eines der drei Gebäude im Dorfzentrum realisiert, einen Mietvertrag ein. Aus einem Bewerbungsprozess, der von einer Gastro-Consulting-Firma begleitet wurde, ging Deborah Schleiss als Siegerin hervor. «Den Wunsch, ein eigenes Café zu führen, hatte ich immer im Hinterkopf», sagt sie.

Ein weiterer Treffpunkt entspricht einem Bedürfnis

Die Vorfreude bei der Bistro-Leiterin ist schon jetzt, rund ein Jahr vor der Eröffnung, gross. «Ich erhalte viele positive Rückmeldungen», erzählt sie. «Die Leute sagen mir, genau so ein Bistro fehle noch in Hünenberg.» Auch andere Restaurantbetriebe, etwa die Bäckerei Nussbaumer in unmittelbarer Nähe oder das Gasthaus Degen auf der gegenüberliegenden Strassenseite, würden das neue Angebot begrüssen.

«Sie sehen es nicht als Konkurrenz, sondern als Bereicherung.»

Eine Umfrage der Kirchgemeinde unter Hünenberger Vereinen hat ebenfalls ergeben, dass ein weiterer Treffpunkt einem Bedürfnis entspricht.

Stichwort Treffpunkt: Mit dem neuen Café wird die Kirchgemeinde einen Ort schaffen, wo Menschen zusammenkommen können. «Und wo passt das am besten, wenn nicht bei einem Kaffee oder einem Bier», sagt Gemeindeleiter Christian Kelter. Er erachte es als eine kirchliche Aufgabe, zur Belebung eines Dorfes beizutragen. Und Kirchenratspräsident Alfons Heggli fügt an: «Es geht auch darum, als Kirche im Dorf eine weitere Facette zu zeigen und einen zusätzlichen Treffpunkt mit Ausstrahlung zu schaffen.»

Der Gastrobetrieb umfasst 45 Plätze

Dass im Neubau der Kirchgemeinde dereinst eine öffentliche Nutzung Platz finden soll, ist schon länger klar. An einer «Zukunftskonferenz» im Jahr 2012 formulierten Hünenbergerinnen und Hünenberger Wünsche für die Dorfentwicklung. Unter anderem wurden bessere Einkaufsmöglichkeiten und ein Zentrum, das als zusammenhängende Achse wahrgenommen wird, genannt.

Teil der Zentrumsüberbauung, deren Fertigstellung für Herbst 2022 vorgesehen ist, sind zwei weitere Gebäude, die von der Immobilienunternehmung Jego AG realisiert werden. Das Gebäude der Kirchgemeinde ist das südlichste und grenzt an den Dorfplatz vor dem Heirisaal. Das Bistro wird im Erdgeschoss eingerichtet, in den vier Obergeschossen entstehen sieben Mietwohnungen. Der Gastrobetrieb umfasst 45 Plätze, zusätzliche sind im Aussenbereich möglich.

Deborah Schleiss ist gebürtige Hünenbergerin und kennt sich mit Kaffee aus. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 29. September 2021)

Der Rohbau ist bereits fertiggestellt. Noch hat das Bistro-Projekt eine wichtige Hürde zu meistern: Am 29. November entscheidet die Kirchgemeindeversammlung über einen Kredit von 600’000 Franken für den Innenausbau. «Die Unterzeichnung des Mietvertrags mit Deborah Schleiss erfolgt natürlich vorbehältlich der Zustimmung durch die Versammlung zu diesem Kredit», führt Alfons Heggli aus. Wichtig ist den Kirchenvertretern auch zu betonen, dass das Bistro ein eigenständiger Betrieb und kein Pfarrei-Café ist.

«Doch wir können uns durchaus vorstellen, selber Veranstaltungen im Bistro zu organisieren.»

Auch kulturelle Events sollen möglich sein

Das Interieur soll gemäss Deborah Schleiss «gemütlich und modern» daherkommen. Sie plant zudem eine Kinderecke einzurichten. «Jeder und jede soll sich hier willkommen fühlen und sagen: Das ist eine coole Location – hier ist mir wohl.» Das Café wird jeden Tag offen sein. Die Betreiberin betont, dass sie für den Morgenkaffee voraussichtlich um 7 Uhr öffnen wird. Ebenfalls fix ist, so wurde es mit der Kirchgemeinde vereinbart, dass sie vor und nach der sonntäglichen Messe Gäste empfangen und Raum für einen gemütlichen Austausch bieten wird. Für Hungrige wird im neuen Bistro ein Mittagsmenu angeboten. Zudem möchte die Gastgeberin Apéro-Häppchen und Gebäck verkaufen. Ein Barbetrieb bis spät in die Nacht ist nicht vorgesehen.

Deborah Schleiss will auch für kulturelle Events eine Plattform bieten. Eine Idee hat sie bereits: Es soll eine Märchenstunde für Kinder mit einer Erzählerin aus Hünenberg geben. Auch Konzerte oder Lesungen sind denkbar. Voraussichtlich wird die Gastronomin mit zwei Vollzeitangestellten starten. Wo sie selber am häufigsten anzutreffen sein wird, das ist schon jetzt klar: an der Kaffeemaschine, die das Herzstück des Bistros bildet.