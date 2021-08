Hünenberg Neues Feuerwehrfahrzeug: Noch vor der Einsegnung bereits zu 14 Einsätzen gefahren Die Feuerwehr hat seit Ende 2019 ein neues Tanklöschfahrzeug. Erst jetzt wurde dieses eingeweiht – pandemiebedingt. Laurence Ziegler 27.08.2021, 17.00 Uhr

Die Bevölkerung zeigte grosses Interesse am neuen Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Hünenberg. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 26. August 2021)

Mehr als hundert interessierte Personen versammelten sich am Donnerstag vor dem Feuerwehrdepot in Hünenberg, um die Segnung des topmodernen, 18 Tonnen schweren Tanklöschfahrzeugs (TLF) der Feuerwehr Hünenberg zu erleben. Bereits ab 18 Uhr fanden an der Zentrumstrasse diverse Vorführungen der Feuerwehr statt. Die Bevölkerung bekam dabei die Gelegenheit, selbst kleinere Brände zu löschen und die Anwendung einer Sauerstoffmaske kennen zu lernen sowie im mit einem Tablett ausgestattetem Cockpit des Hüno 2 Platz zu nehmen. Für das leibliche Wohl wurden Grilladen und Getränke spendiert. Auch für die Unterhaltung der jüngsten Gäste wurde gesorgt. Eine Hüpfburg in Form eines Feuerwehrautos wurde bereitgestellt.