Hünenberg Pächterwechsel in der Gourmet-Metzgerei Limacher: Das dynamische Ehepaar hört nach 42 Jahren auf 1979 eröffnet hat sich die Metzgerei von Werner und Jocelyne Limacher zu einer Marke entwickelt, die über die Kantonsgrenzen hinaus Bekanntheit erlangte. Nun gehen die beiden in den Ruhestand. Linda Leuenberger 14.06.2021, 19.30 Uhr

«Es ist unser Kind, unser Lebenswerk», sagt Jocelyne Limacher. «42 Jahre lang haben wir die Gourmet-Metzgerei Limacher mit Herzblut geführt und sie ständig weiterentwickelt.» Nun treten Jocelyne und Werner Limacher per 1. Juli in den Ruhestand. Sie blicken zurück auf eine Erfolgsgeschichte.

Seit 1982 erfolgreich im gleichen Betrieb: Jocelyne und Werner Limacher. Bild: Patrick Hürlimann (Cham, 11. Juni 2021)

Im August 1979 eröffnet wurde die Metzgerei Limacher zunächst von den Brüdern Werner und Walter Limacher geführt. Drei Jahre später stiess die frisch mit Werner verheiratete Jocelyne dazu. «1989 platzten wir dann aus allen Nähten», sagt Werner Limacher.

Alles von Wurst bis Whisky

Etwa alle zehn Jahre folgten Vergrösserungen und Ausbauten der Ladenfläche und des Sortiments. Der Verkaufstresen mass bei der Eröffnung sechs Meter. Heute sind es 24. Die Anzahl Mitarbeitende hat sich von vier auf zwölf verdreifacht. Mittlerweile führen Limachers eine Käsetheke, Brot, Früchte, Gemüse und weitere Lebensmittel des täglichen Bedarfs – alles in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern.

Kurz vor der Jahrtausendwende hat Werner Limacher zudem begonnen, selber Whisky zu brennen. Mit der Unterstützung seines Sohnes Roman und dessen Partnerin Aline ist dieses Hobby mittlerweile zur Liwero Distillery GmbH und einem Whisky- und Gin-Lager von über 5000 Litern herangewachsen. Das Herzstück des Ladens blieb über die Jahre hinweg aber die Fleischproduktion: Das Zerlegen, Salzen, Räuchern und zu Wurst Verarbeiten findet nach wie vor unter demselben Dach statt.

Der Name bleibt

«Wir legen Wert darauf, dass wir hinter unseren Produkten stehen können», sagt Werner Limacher.

«Darum war es uns auch wichtig, eine Nachfolge zu finden, die unsere Geschäftsphilosophie teilt.»

Hier konnten sich Roberto Colagiero mit Partnerin Fatima Duarte und Tochter Patricia gegen vier weitere Interessenten durchsetzen. Sie werden neben der Philosophie auch das Personal, die Produktionsstätte, den Partyservice, die Rezepte und vor allem den über die Kantonsgrenzen hinweg bekannten Namen der Gourmet Metzgerei Limacher übernehmen. «Die Qualität bleibt also dieselbe», sagt Jocelyne Limacher. «Wir hoffen sehr, dass unsere Kundschaft dem neuen Pächterpaar dasselbe Vertrauen schenkt, das sie uns über all die Jahre entgegengebracht hat.»

Das Metzgerpaar hat seinen Betrieb über die Jahre hinweg immer wieder verschiedenen Kundenbedürfnissen angepasst. Bild: Patrick Hürlimann (Cham, 11. Juni 2021)

«Unseren Kundinnen und Kunden gebührt ein grosses Dankeschön», sagt Jocelyne Limacher. «Ohne sie würde es uns nicht geben.» Nicht zuletzt sei es die Kundschaft gewesen, die dem Metzgerpaar immer wieder neue Kraft und Denkanstösse gegeben habe. «Innovationen sind wichtig», sagt Werner Limacher, «man muss sich immer neu erfinden.»

Weitere Filialen zu eröffnen, sei in den vergangenen 42 Jahren nie zur Diskussion gestanden, obwohl Angebote in Cham oder Steinhausen bestanden hätten. Jocelyne Limacher: «Wir haben stets versucht, viel Persönlichkeit und Zeit ins Geschäft zu geben. Das ist unser Erfolgskonzept. Wir hätten uns an zusätzlichen Standorten nie mit demselben Herzblut engagieren können.»

Und was jetzt?

Nach einem Leben voller 12- bis 16-Stunden-Tage freuen sich Limachers, im Ruhestand zurücklehnen und die Zeit mit der Familie geniessen zu können. Jetzt wird Zeit frei für Dinge, die all die Jahre zu kurz gekommen sind – beispielsweise die Schweiz zu bereisen und Freunde einzuladen.

Werner Limacher wird sich gemeinsam mit Sohn Roman nach wie vor seiner Destillerie widmen. Zudem wird er sich vermehrt seinen Pflanzen, Fischen und Vögeln widmen, die er züchtet. Jocelyne Limacher freut sich aufs Jassen und Musizieren: Sie singt gerne und möchte einen zweiten Anlauf beim Saxofonspielen starten.