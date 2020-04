Hünenberg sagt Gemeindeversammlung ab Der Gemeinderat hat beschlossen, die Versammlung vom 15. Juni abzusagen. Zu kurz sei die Frist zur Einberufung und Bereitstellung der Unterlagen, sollte das Versammlungsverbot Ende Mai fallen. 29.04.2020, 12.00 Uhr

(haz) Der Bundesrat hat am 16. April bekannt gegeben, dass er am 27. Mai über die Beibehaltung, Einschränkung oder Aufhebung des aktuell geltenden Versammlungsverbotes orientieren will. Auf Grund des Umstandes, dass erst Ende Mai feststehen wird, ob die Einwohnergemeindeversammlungen im Juni durchgeführt werden können, hat der Gemeinderat Hünenberg laut Medienmitteilung die für den 15. Juni terminierte Einwohnergemeindeversammlung abgesagt. Dies weil die Einwohnergemeindeversammlungen 20 Tage im Voraus öffentlich im Amtsblatt publiziert werden müssen und der Druck und der Versand ebenfalls Zeit benötigen. Eine Durchführung der Einwohnergemeindeversammlung vor den Sommerferien wäre somit nicht gewährleistet. Zudem sind die Möglichkeiten der Meinungsbildung durch die Stimmberechtigten durch das Versammlungsverbot ebenfalls eingeschränkt, nachdem bis auf weiteres auch keine Parteiversammlungen stattfinden können.