Hünenberg See Der Pilz wurde ihm zum Verhängnis: Mammutbaum muss nach 160 Jahren gefällt werden Seit der Gründung der Lustenberger und Dürst SA in Hünenberg See steht ein Mammutbaum in deren denkmalgeschütztem Park. Im August wird er gefällt. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 20.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In den 1860er-Jahren tobt der Sezessionskrieg in Amerika, nach dem Zug der Tausend unter Giuseppe Garibaldi im Risorgimento wird das Königreich Italien ausgerufen und im idyllischen Garten der neu gegründeten Lustenberger und Dürst SA in Hünenberg See, welche sich der Affinage, der Ausreifung von Käse widmet, wird ein junges Bäumlein gepflanzt. So klein und zart wie es ist, wird es seinem Namen Mammutbaum noch kaum gerecht.

Gezeichnet von seinem verlorenen Kampf gegen den Pilz, steht der 35 Meter hohe, zirka 160 Jahre alte Mammutbaum im Park der Lustenberger & Dürst SA in Hünenberg See. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg See, 18. Juli 2022)

Erst viele Jahrzehnte später wird es sich zu einem stattlichen, 35 Meter hohen Baum mit zarter Spitze und üppigem, sattgrünem Astwerk entfalten, welches den Angestellten des Unternehmens im Sommer kühlenden Schatten spendet. Er überlebt zwei Weltkriege, trotzt Eis, Schnee, Stürmen und Hitze, rund 160 Jahre lang.

Er übersteht ein nahes Feuer

«Über die Geschichte des Baumes ist sonst nicht viel bekannt», erzählt Dunja Königsrainer Pelican, Kommunikationsverantwortliche der Lustenberger und Dürst SA.

«Bemerkenswert ist allerdings, dass er den Brand eines Chalets in der 15 Meter entfernten Nachbarschaft im Oktober 2017 unbeschadet überstand.»

2014 befällt ihn ein Pilz, der hierzulande gefürchtete Hallimasch. Der Überlebenskampf des uralten Baumes beginnt. Mit Hilfe der Spezialisten der Murer Baumpflege GmbH aus dem Luzernischen Kulmerau, die den Baum einer zweifachen Behandlung unterziehen, überlebt er weitere acht Jahre.

Das Firmenwahrzeichen fällt dem Pilz zum Opfer

«Das kürzlich erstellte Gutachten der Firma Murer hat jedoch ergeben, dass das Wurzelwerk komplett vom Pilz befallen ist und der Baum gefällt werden muss», bedauert Dunja Königsrainer. Die Standsicherheit sei nicht mehr gewährleistet.

«Das ist extrem schade. Der Baum war unser Wahrzeichen.»

Gefällt wird er in zwei Etappen, am 23. Juli und am 13. August. Erst im Jahr 2016 musste ein Artgenosse des alten Riesen im Garten von Nestlé in Cham aus demselben Grund weichen.

Mammutbäume werden bis zu 1000 Jahre alt Um das Jahr 1860 seien die ersten Mammutbäume aus der kalifornischen Sierra Nevada in die Schweiz importiert und als Statussymbole in herrschaftliche Parks und Gartenanlagen gepflanzt worden, erzählt Alois Murer, Geschäftsführer der Murer Baumpflege GmbH. In seiner Heimat könne er bis zu 1000 Jahre alt werden. «Fossile Funde zeigen, dass Vorfahren des Mammutbaums bereits vor 15 Millionen Jahren existierten.» Wegen seines extrem harten, witterungsbeständigen Holzes sei der Baum fast ausgerottet worden und gehöre heute zu den gefährdeten Arten. «Das Spezielle am Mammutbaum ist, dass er die Waldbrände, die in seiner Ursprungsgegend hin und wieder vorkommen, zum Überleben braucht.» Dank seiner starken Rinde überstehe er nämlich die Brände, die starken Konkurrenzgewächse hingegen nicht, sodass er wieder mehr Raum zum Leben haben. «Auch für die Keimung braucht der Mammutbaum ein Feuer oder zumindest starke Hitze, die den sehr harten Zapfen des Baumes sprengt und die Samen freisetzt.»

Behandlung mit einem Gegenpilz

Alois Murer, Geschäftsführer der Murer Baumpflege GmbH in Kulmerau. Bild: PD

Alois Murer, Geschäftsführer der Murer Baumpflege GmbH, pflegt seit 25 Jahren sämtliche Bäume im öffentlichen und teils auch privaten Raum der Gemeinden Cham und Hünenberg See.

«Mit der Zeit verdurstet der Baum.»

Der Schädling Hallimasch sei ein sogenannter Kambiumkiller, ein parasitärer Pilz, der vom Wurzelwerk aus zwischen Rinde und Holz des Baumes hochwachse und das teilungsfähige Gewebe, das Kambium, zerstöre, das für die Wasserversorgung zuständig sei, erklärt er.

Vorzugsweise befalle er geschwächte Bäume. «Die starken Hitzeperioden, die es seit 2003 in der Schweiz regelmässig gibt, aber für unsere Breitengrade eigentlich ungewöhnlich sind, setzen diesem alten Bäumen stark zu», führt Murer aus.

Dennoch hatte der 62-Jährige grosse Hoffnung, den alten Riesen retten zu können, als er vor acht Jahren den Pilzbefall feststellte. Er behandelte ihn mit einem Gegenpilz, welcher den Hallimasch auffressen sollte. «Wir hatten es fast geschafft», sagt er kopfschüttelnd. Doch dann fegte das starke Hagelgewitter letztes Jahr über den Baum hinweg und verursachte unzählige Verletzungen. Das schwächte ihn zusätzlich, sodass sich der Hallimasch wieder stärker ausbreiten konnte.

In seinem toten Zustand hat das filigrane Astwerk des uralten Mammutbaumes etwas kunstvoll Zerbrechliches. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg See, 18. Juli 2022)

«Ich war entsetzt, als ich sah, welchen Schaden der Pilz angerichtet hatte. Diesen Baum fällen zu müssen, ist die Hölle für mich.»

Er verstehe, dass die Eigentümer nun rasch handeln wollten, weil der Baum nahe von Gebäuden und der Strasse stehe. Persönlich hätte er jedoch lieber noch bis zum Winter mit der Fällung zugewartet. «Ich habe einmal eine wundersame Erholung erlebt bei einem ähnlich hoffnungslosen Fall. Der Mammutbaum ist unwahrscheinlich stark.»

Der Mammutbaum steht direkt an der Strasse und in Gebäudenähe, sodass er aus Sicherheitsgründen gefällt werden muss. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg See, 18. Juli 2022)

An den Vormittagen des 23. Juli und des 13. August wird die Durchfahrt der Langrütistrasse ab der Luzernerstrasse und dem Wegkreuz Langholz in beide Richtungen gesperrt sein. Die Zufahrt zu allen Liegenschaften, ausser der Langrüti 2, ist aber ab dem Wegkreuz Langholz möglich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen