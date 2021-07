Undicht: Der Reussdamm bei Hünenberg wird repariert

Hünenberg Undichte Stelle: Der Reussdamm wird repariert und erhöht Die Hochwasserlage im Kanton Zug bleibt angespannt. Der kantonale Führungsstab appelliert nochmals an die Bevölkerung, Gewässer zu meiden. 15.07.2021, 12.28 Uhr

Unterhalb der Reusshalde ist Wasser ausgetreten. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021)

(bier) In der Gemeinde Hünenberg wurden am Donnerstagvormittag Massnahmen zur Stabilisierung des Reussdamms eingeleitet, da dieser «stark gesättigt ist und in einem Bereich eine Schadstelle» aufweist, teilte der kantonale Führungsstab am Donnerstagmittag mit.