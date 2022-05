Hünenberg Voicesteps zeigen «Saturday Night Fever» – das Kultmusical zum Tanzfilm aus den 70er-Jahren Die älteste Gruppe der Musicalschule Voicesteps Cham führt vom 7. bis 14. Mai das Musical «Saturday Night Fever» im Kultursilo in Hünenberg auf. Caila Schilling 05.05.2022, 05.00 Uhr

Ein Jahr ist es her, seit die jungen Darstellerinnen und Darsteller der Voicesteps Company das Stück «Saturday Night Fever» via Livestream aus dem Kulturprovisorium Zug aufführten. Mit neuer Energie und neuen Erfahrungen sind sie nun bereit, ihre Show endlich vor Publikum zu zeigen.

Die Musicalschule Voicesteps bereitet sich auf das Musical «Saturday Night Fever» vor. Premiere ist am Samstag, 7. Mai, im Kultursilo in Hünenberg. Bild: Maria Schmid (Hünenberg, 2. Mai 2022)

Das Zurechtfinden auf der neuen Bühne, letzte Korrekturen und das Klären von Ab- und Aufgängen standen in den letzten Tagen vor der grossen Premiere für die Company auf dem Programm. Dabei gilt es, diszipliniert und geduldig zu arbeiten, jedoch ist bereits bei den Proben die Freude und Leidenschaft der jungen Musicaldarstellerinnen und Musicaldarsteller deutlich erkennbar.

Welthits inklusive

Basierend auf dem Tanzfilm mit John Travolta erzählt das Musical die Geschichte des jungen Tony Manero, welcher als umschwärmter Disco-King seine Sehnsüchte auf der Tanzfläche auslebt und dabei von einem besseren Leben an der Seite eines schönen Mädchens träumt. Das powervolle Stück entführt das Publikum mit Welthits wie «Stayin’ Alive», «Night Fever» oder «How Deep Is your Love» in die Welt der 70er-Jahre.

Präsentiert wird das Musical von der Voicesteps Company, welche mit 40 Darstellerinnen und Darstellern zwischen 15 und 27 Jahren die älteste Gruppe der Musicalschule Voicesteps Cham darstellt. Die Chamer Musicalschule bildet mehr als 200 Schülerinnen und Schüler in vier Altersabteilungen in den Bereichen Gesang, Schauspiel und Tanz aus und erarbeitet dabei regelmässig Bühnenprojekte.

Das Kreativteam der Voicesteps Company besteht aus Christian Philipp Schenk (Regie), Zoltan Farago (Choreografie), Tomáš Küfhaber (Musikalische Leitung) und Guido Simmen (Chor und Gesang).

Neues Jahr – Neue Erfahrungen

Die Show «Saturday Night Fever» wurde von Voicesteps bereits vor einem Jahr präsentiert, dies jedoch aufgrund der Coronapandemie ohne Publikum und via Livestream. Da es sich beim Kultmusical um eine einzigartige Powershow handelt, war für Guido Simmen, Schul- und Gesangsleiter von Voicesteps klar, dass die Show auch noch für Live-Publikum aufgeführt werden muss.

Es wird deshalb nun ein Jahr später im Kultursilo Böschhof aufgeführt. Im Vergleich zur letztjährigen Produktion, welche im Kulturprovisorium Zug gespielt wurde, sind der Raum und die Bühne kleiner, weshalb auch das Bühnenbild reduziert werden musste.

Jedoch sieht Simmen darin keinesfalls einen Nachteil: «Durch den Wechsel der Location bringen wir diese Powershow auf eine viel kleinere Bühne, was jedoch sehr spannend und reizvoll ist, da eine gewisse Nähe zum Publikum hergestellt wird und so der Funken viel mehr springen wird als in sonstigen Produktionen».

Über die Wiederaufnahme des Stücks freut sich auch Hauptdarsteller Fabian Koller (22) aus Maschwanden, welcher auch in der diesjährigen Vorstellung von «Saturday Night Fever» die Rolle des Tony Manero verkörpert. «Ein Jahr später gehe ich mit komplett neuen Erfahrungen und Erkenntnissen an diese Rolle und kann diese dadurch viel mehr vertiefen.»

Eine Livestream-Aufführung sei laut Koller zwar eine coole Erfahrung gewesen und bot eine Abwechslung aus der Isolation, jedoch habe ihm der Energieaustausch zwischen den Darstellern und dem Publikum sehr gefehlt, was jetzt wieder ermöglicht wird.

«Saturday Night Fever» wird an folgenden Daten im Kultursilo Hünenberg aufgeführt: Samstag, 7. Mai, 20 Uhr; Sonntag, 8. Mai, 17 Uhr; Mittwoch, 11 Mai, 19.30 Uhr; Donnerstag, 12. Mai, 19.30 Uhr; Freitag, 13. Mai, 20 Uhr; Samstag, 14. Mai, 14.30 und 20 Uhr. Tickets: www.voicesteps.ch