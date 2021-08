Zentrumsüberbauung in Hünenberg soll 2022 bezugsbereit sein

Hünenberg Zentrumsüberbauung soll 2022 bezugsbereit sein Die Gemeinde Hünenberg hat über den Stand diverser Bauprojekte informiert. 30.08.2021, 18.43 Uhr

Die Gemeindepräsidentin von Hünenberg, Renate Huwyler, konnte nach dem coronabedingten Ausfall im letzten Jahr rund 80 Hünenberger Unternehmerinnen, Unternehmer und Gewerbetreibende zum diesjährigen Unternehmeranlass «Happy Hour» im Saal «Heinrich von Hünenberg» begrüssen. Sie liessen sich im ersten Teil über wichtige Themen aus dem Gemeinderat informieren.

Einleitend stellte Renate Huwyler verschiedene Finanzkennzahlen vor und orientierte über die geplante Aufwertung in den Arbeitsgebieten Bösch und Moosmatt. Hinsichtlich des Arbeitsgebietes Moosmatt werde der Studienauftrag voraussichtlich im Winter 2021/22 vergeben. Gemeinderat Thomas Anderegg informierte unter anderem über den Stand der Dinge bei der Zentrumsüberbauung. Der Bezug sei für Herbst 2022 vorgesehen. Zum Neubau der Asylunterkunft im Bösch führte er aus, dass fünf Einsprachen eingegangen sind und der Gemeinderat demnächst über das Baugesuch entscheiden werde.

Arbeiten für Umfahrung sollen 2024 starten

Gemeinderat Hubert Schuler orientierte über die Aufwertung der Chamerstrasse. Die Bauzeit dauere von April bis Oktober 2022, sodass die Strasse zusammen mit der Zentrumsüberbauung eröffnet werden könne. Auch die Bauarbeiten für den neuen Kreisel Zollweid würden im April 2022 starten. Weiter wusste er zur Umfahrung Cham–Hünenberg zu berichten, dass die Bauarbeiten im Jahr 2024 beginnen und 2027 abgeschlossen werden. Gemeinderat Dany Gygli informierte über den neuen Standort der Kantonsschule in Rotkreuz und dem damit verbundenen Landabtausch beim Zythus an die SBB. Gemeinderätin Claudia Benninger stellte die Kinderbetreuung in Hünenberg vor sowie die Möglichkeit zum Bezug von Betreuungsgutscheinen.

Als Höhepunkt verzauberte anschliessend Chanson-Sängerin Milena Haller das Publikum mit zwei wunderbar vorgetragenen Liedern. Milena Haller ist aber nicht «nur» Sängerin, sondern auch Keynote-Speaker und Expertin für Auftritt und Präsenz. In dieser Rolle faszinierte sie das Publikum mit einer spannenden Motivationsrede zum Thema «Mit Wertschätzung zum Erfolg – oder wie jetzt abgehoben werden kann». Im Verlauf Ihrer Rede gab sie den Anwesenden viele nützliche Tipps. So meinte sie etwa, dass man Wertschätzung nur dann zeigen könne, wenn man sich selber wertschätze. Oder dass man sich mit seiner Firma klar positionieren und Herzblut dafür vergiessen sollte. Am wichtigsten für den Erfolg einer Firma sei der Bekanntheitsgrad, gefolgt von der Vernetzung.

Sängerin und Referentin Milena Haller mit Hünenberger Socken. Bild: PD

Hinsichtlich der Auftrittskompetenz verwies Milena Haller auf entsprechende Erhebungen, wonach der Inhalt einer Rede nur 7 Prozent ausmache, die Sprache jedoch 38 Prozent und die Körperhaltung sogar 55 Prozent. Danach konnten die Anwesenden während des Stehapéros unter freiem Himmel mit der Referentin und den Mitgliedern des Gemeinderates ins Gespräch kommen und sich gegenseitig austauschen.

Gemeinde Hünenberg