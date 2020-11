Hünenberger Fasnacht 2021 findet ohne Veranstaltungen statt – dafür mit einer täglichen «Fasnight Show» Auch wenn keine Umzüge und Bälle stattfinden, in Hünenberg findet die Fasnacht dennoch statt – einfach virtuell. 11.11.2020, 11.11 Uhr

(haz) Es herrschte Chaos um die Pressekonferenz, an welcher die Eiche ZunC Hünenberg über die «Corona- Fasnacht 2021» orientieren wollte. Zunächst wurde kommuniziert die Pressekonferenz finde im Restaurant Wart in Hünenberg statt. In einer Korrektur hiess es dann, die Pressekonferenz werde im Restaurant Rialto im Zythus durchgeführt. In der Korrektur der Korrektur wurde schliesslich der «Warte»raum vor dem Ökihof in Hünenberg Zythus als Durchführungsort angegeben.

Nein, natürlich stimmt das nicht. Vielmehr nimmt die Eiche Zunft hier die Pressekonferenz der Trump-Anwälte aufs Korn. Diese wurde zunächst im Hotel Four Seasons angekündigt, fand dann aber vor einer Gartenbaufirma mit dem Namen Four Seasons Total Landscaping statt. Neben einem Schrottplatz.

Keine Medienkonferenz vor dem Ökihof – aber ein stilechtes Pult. Bild: Eichezuft Hünenberg

Trotz Verzicht auf Anlässe - Zunft will den geist der Fasnacht beflügeln

Die Fasnacht reagiert seit jeher auf das Weltgeschehen und bereitet dieses satirisch auf. Das spiegelt sich beispielsweise in den Umzugs-Sujets oder in den Schnitzelbänken wieder. Die Eiche Zunft Hünenberg präsentiert an ihrer Inthronisation jedes Jahr ein aufwendiges, satirisch bissiges Bühnenstück. Das alles ist 2021 wegen Corona nicht möglich. Die Eiche Zunft verzichtet in der kommenden Fasnacht gänzlich auf Veranstaltungen. Trotzdem möchte die Hünenberger Zunft gemäss eeiner Medienmitteilung die Fasnachtskultur und den Geist der Fasnacht auch 2021 beflügeln. Jener gute Geist, der all die bösen Geister vertreiben soll. «Fasnacht entrümpelt die Seele» ist seit der Gründung ein Leitspruch der Zunft.

Das Logo der Fasnight Show. Bild: Eichezunft Hünenberg

Die Eiche Zunft produziert aus diesem Grund eine Late Night Show. Unter dem Namen «Fasnight Show» wird während der Fasnacht jeden Tag eine Sendung im Internet veröffentlicht. Die Sendung bietet satirische Inhalte aber auch hintergründiges zur Fasnachtskultur. Dabei wird über die Gemeindegrenzen von Hünenberg hinaus gedacht. Somit muss man kein Eiche-Zünfter oder Hünenberger sein um Zugang zu der Sendung zu finden.

Die Sendung wird über alle sozialen Medien und YouTube verbreitet. Es gibt auch eine Website. Zur Zeit befindet sich unter www.fasnightshow.ch ein Meldeformular. Hier können Themen eingereicht werden. Was ist passiert? Was soll satirisch behandelt werden? Die Macher freuen sich auf viele Meldungen.