Vereine Hundeverein Ägerital vermittelt Wissen Der Verein kümmert sich um die Beziehung zwischen Hunden und Menschen. 17.03.2022, 18.45 Uhr

Der Vorstand (von hinten links): Michael Rittweiler, Trix Gubser, Claudia Rauschen, Sandra Iten, Esther Schelbert, Dunja Fennert.

Am 18. März 2021 wurde der Hundeverein Ägerital gegründet. Der Verein setzt sich für die Anliegen der Hunde und ihrer Menschen im Ägerital ein. Der Verein bezweckt die Vermittlung von Wissen rund um die Bedürfnisse der Hunde und ihrer Beziehung zum Menschen. Er möchte Kenntnisse weitergeben rund um Hunde aller Grössen und Rassen bezüglich ihrer Anschaffung, Haltung und Ausbildung. Eine Mitgliedschaft bei der SKG (Schweiz. Kynologische Gesellschaft) ist geplant. Dann stehen den Mitgliedern des Hundevereins Ägeritals auch die umfassenden Weiterbildungsangebote der SKG offen.

Der Vorstand setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Trix Gubser (Präsidentin), Dunja Fenner (Vizepräsidentin), Sandra Iten (Aktuarin), Esther Schelbert (Kassierin), Michael Rittweiler (fachliche Begleitung, Hundeschule Ägeridogs).

Mehr als 1000 Hunde leben mittlerweile im Ägerital und geniessen mit ihren Besitzerinnen und Besitzern die Spaziergänge in der wunderschönen Landschaft. Das Ägerital wird von Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen als Naherholungsgebiet genutzt. Begegnungen untereinander sollen rücksichtsvoll und in gegenseitigem Respekt stattfinden. Deshalb hat der Vorstand einen Verhaltenskodex für Hundehalterinnen und -halter erarbeitet und setzt voraus, dass die Mitglieder des Vereins diesen respektieren.

Hinweis

Am Samstag, 7. Mai, findet von 10 bis 15 Uhr ein Eröffnungsfest bei der Sibrisbodenhütte in Unterägeri statt. Es gibt einen Parcours für Hunde und Menschen sowie eine Grillstelle.

Für den Hundeverein Ägerital: Trix Gubser

