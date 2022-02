Zug Uniteds Martin Burkart ist erfolgreichster Nachwuchs-Skorer

Unihockey Martin Burkart von Zug United: «Ich bin nur ein Teil dieses Puzzles» Der Zug United U21A Spieler ist der erfolgreichste Nachwuchs-Skorer der Schweiz. Nun will er Meister werden. Michael Wyss Jetzt kommentieren 07.02.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Martin Burkart, der Flügelstürmer der Junioren U21A von Zug United, schätzt den Teamgedanken in seiner Mannschaft sehr.

«Die Vorfreude auf die Playoffs ist riesig. Eine gewisse Anspannung wird sich in den nächsten Tagen sicher bemerkbar machen», so Martin Burkart. Der 20-jährige Freiämter aus Wohlen ist Unihockeyaner bei den Junioren U21A von Zug United. Der Flügelstürmer, der beim UHC Bremgarten im Alter von elf Jahren die Leidenschaft für das Unihockey entdeckte, ist mit den Zugern erfolgreich unterwegs.

Die Qualifikation haben sie auf Rang zwei abgeschlossen, noch interessanter ist aber ein Blick auf die Skorerwertung der nationalen Liga: Diese führt Burkart nämlich landesweit an. In 22 Spielen resultierten 45 Punkte (35 Tore und 10 Assists). «Das macht mich stolz und ist ein schönes Gefühl. Mit Robin Eggimann und Maurus Christen habe ich zwei starke Spieler in meinem Block, mit denen ich mich ausgezeichnet verstehe und die mich mit Zuspielen versorgen.» Doch der Aargauer zeigt sich auch bescheiden: «Ich bin nur ein Teil dieses Puzzles. Jeder Spieler im Team zählt. Nur als Einheit sind wir stark.»

«Wir wollen die Meisterschaft gewinnen»

Der 187 Zentimeter grosse und 80 Kilogramm schwere Stürmer sagt, angesprochen auf das Saisonziel, selbstbewusst: «Wir sind Tabellenzweiter und wollen die Meisterschaft gewinnen. Das muss das Ziel jedes Einzelnen sein. Unmöglich ist das nicht, denn wir können mit der Spitze mithalten.» Dass das stimmt, zeigt die Tabelle nach der Qualifikation, die nun mittels Punktequotient errechnet wurde: Floorball Köniz (2,238), Zug United (2,136) und Floorball Thurgau (2,136) stehen mit je 47 Punkten an der Tabellenspitze. Burkart weiter:

«Zudem haben wir mit Radim Cepek einen der besten Trainer weltweit, den man sich wünschen kann. Er ist Unihockey-Fachmann, der den Sport lebt und ein grosser Motivator ist.»

Der 46-jährige Tscheche gehört tatsächlich zu den Besten weltweit: Mit 127 Länderspielen ist er Rekordnationalspieler seines Landes und war von 2012 bis 2016 der Nationaltrainer Tschechiens.

«Wir dürfen die Bündner nicht unterschätzen»

In den Playoff-Viertelfinals trifft Zug United auf den Tabellensiebten Alligator Malans (21 Spiele; 31 Punkte; 1,476). Die Serie wird in einem Best-of-five-Modus gespielt. «Wir haben den Heimvorteil und sind Favorit, dürfen die Bündner aber nicht unterschätzen. Sie haben nichts zu verlieren und können befreit gegen uns spielen.» Die Serie startet am Samstag, 12. Februar, um 13 Uhr in der Sporthalle Kantonsschule Zug. Die weiteren Daten: 13. Februar (20 Uhr Sporthalle Lust, Maienfeld); 19. Februar (16 Uhr Sporthalle Kantonsschule Zug); 20. Februar (19 Uhr Sporthalle Lust, Maienfeld, falls nötig) und 27. Februar (Sporthalle Kantonsschule Zug, falls nötig).

Speziell an dieser Serie ist, dass Burkart auf den zweitbesten Skorer trifft. Jamie Britt hat seine offensiven Qualitäten mit 43 Punkten unter Beweis gestellt. «Diesem Duell schenke ich keine grosse Beachtung, denn in den Playoffs zählt jetzt nur noch der Teamgedanke. Wer bei uns skort, ist für mich sekundär», sagt Burkart mit einem Achselzucken.

«Die sportliche Zukunft ist offen»

Und wie geht es für Burkart, der früher beim FC Wohlen im Nachwuchs Fussball spielte und bis heute ein grosser Fan des 37-jährigen Fussballers Cristiano Ronaldo (Manchester United) ist, in Zukunft weiter? «Ich beende meinen Zivildienst im Sommer und anschliessend plane ich einen sechs- bis achtwöchigen Sprachaufenthalt. Mein Berufswunsch ist Primarlehrer. Die Pädagogische Hochschule werde ich voraussichtlich im Frühling 2023 beginnen.»

Wo wird man den Wohler beim Unihockey spielen sehen können? «Die sportliche Zukunft ist offen. Natürlich würde mich die Nationalliga reizen, zudem wurde ich bisher noch nie für eine Nationalmannschaft aufgeboten.» Mit seinen Skorerqualitäten muss sich der 20-Jährige wohl keine Sorgen um seine sportliche Zukunft machen. Ob der Stürmer nächste Saison im NLA-Team von Zug United zum Einsatz kommen wird? Die Zeit wird es zeigen. «Es gefällt mir sehr gut hier in Zug, ich bin glücklich hier. Der Wechsel im Jahr 2016 nach Zug war die richtige Entscheidung.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen