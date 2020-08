Leserbrief Ich möchte es verstehen Zum Protest der Töfffahrer auf dem Gotthard 11.08.2020, 16.24 Uhr

Ich möchte verstehen, warum Töfffahren nur mit Lärm Spass macht. Ihr fahrt zu Hunderten hinauf auf den Gotthard und protestiert, weil ihr leisere Motorräder fahren sollt.

Man macht Schallmauern an den Autobahnen, erstellt Flüsterbeläge auf den Strassen, stellt nachts die Kirchenuhren ab, den Kühen entfernt man die Glocken. Warum? Es ist eure persönliche Freiheit, über die Pässe zu rasen, zu überholen und kurz danach sich zwischen zwei Auto zu drängen. Es ist eure persönliche Freiheit, durch Häuser zu dröhnen und am Rotlicht noch ein bisschen Gas zu geben.

Was ist mit der persönlichen Freiheit von uns Nichttöfffahrern. Wieso müssen Menschen sich das anhören, vor allem, wenn sie an von Töfffahrer beliebten Strecken wohnen.

Das Töfffahren soll ja nicht verboten werden, aber warum mit Lärm. Goldwings fahren auch ruhiger und gesitteter durch die Gegend.

An Wochenenden und generell in der Sommerzeit getraut man sich kaum noch über einen Pass zu fahren, weil man nicht sicher ist, ob einem in einer Kurve nicht ein Töfffahrer entgegenfliegt oder schon auf dem Boden liegt.

In denselben Topf kann man jene Autofahrer werfen mit den lärmigen Auspuffen, die nachts in den Dörfer und Städten den Motor aufheulen lassen und sich freuen an Ampeln zu zeigen, was für «Siebesieche» sie sind.

Was ist mit der persönlichen Freiheit von den anderen.

Anita Imhof, Steinhausen