Leserbrief Ich möchte meine Freiheit zurück Zum Thema Freiheit

Ich möchte meine Freiheit zurück! Die Freiheit, mich wie und wo ich will zu bewegen, ohne Masken, ohne Gefahr zu laufen, angesteckt und krank zu werden. Die Freiheit, die mir die Impfgegner durch ihr Verhalten weiter verwehren. Die Impfgegner, die es der Gesellschaft verunmöglichen, in absehbarer Zeit aus der Pandemie herauszukommen und wieder ein normales Leben zu führen. Die Impfgegner, die, angestachelt von gewissen Politikern, viel von Freiheit sprechen. Freiheit, sich nicht zu schützen, selbst krank zu werden und notabene dabei Mitmenschen anzustecken. Die Impfgegner, die nicht merken, dass sie von ebendiesen gewissen Politikern für ihre Zwecke benutzt beziehungsweise missbraucht werden. Die Politiker, die den Anhängern weismachen wollen, dass diese Pandemie per Gesetz beendet werden kann. Die Politiker, die es tatsächlich fertigbrachten, dass eine allseits beliebte Tradition, die «Trychler», zum Gespött der Nation wurden. Die Politiker, die vorgeben im Namen des «Volks» zu sprechen. Da ist natürlich das Landvolk gemeint, nicht das luxus-sozialistische Schmarotzertum in den Städten. Ich bin gezwungen, mich tagtäglich mit solchen Leuten und ihren abstrusen Ideen oder politischen Ambitionen zu befassen und mich wegen dieser Miteidgenossen in meinem täglichen Leben einzuschränken. Ich möchte meine Freiheit zurück.