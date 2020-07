Porträt «Ich sah die Diagnose als mein Todesurteil»: Wie eine Zugerin mit dem Stigma HIV lebt Die heute in Zug wohnhafte Melanie* wurde mit 23 Jahren von ihrem damaligen Freund wissentlich mit dem HI-Virus infiziert. Sie erzählt, wie das Virus ihr Leben verändert hat. Tijana Nikolic 08.07.2020, 12.00 Uhr

Strahlender Sonnenschein an einem Nachmittag an der Zuger Seepromenade. Auch Melanie* wirkt an diesem Tag wie ein Sonnenstrahl in ihrem gelben Kleid und mit dem sympathischen Lächeln im Gesicht. Sie wirkt quirlig und voller Lebensfreude. Hätte man sie vor 15 Jahren getroffen, wäre das Bild der heute 38-Jährigen bestimmt anders beschrieben worden. Denn Melanie wurde mit 23 Jahren von ihrem damaligen Freund mit HIV (Human Immunodeficiency Virus), zu Deutsch «Menschliches Immunschwäche-Virus», infiziert. Dieser habe damals von seiner Infektion gewusst, sie jedoch bewusst verschwiegen. «Diese Tatsache zog mir damals den Boden unter den Füssen weg. Ich sah die Diagnose als mein Todesurteil», erinnert sich Melanie, die ursprünglich aus der Pfalz, einer Region in Südwestdeutschland, stammt. Seit 2004 lebt sie karrierebedingt in der Schweiz, mittlerweile in der Stadt Zug.

Melanie wohnt in Zug und hat einige Schicksalsschläge hinter sich. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 30. Juni 2020)

Wie es zu der Infektion kam, erklärt Melanie so: «Wir haben Kondome benutzt, jedoch nicht beim Oralverkehr, bei dem ich mich vermutlich angesteckt habe.» Doch der Hauptgrund für die Infektion sei gewesen, dass der Mann zum damaligen Zeitpunkt keine Medikamente gegen das Virus genommen habe, wodurch er höchst infektiös gewesen sei. «Ich fand heraus, dass ihm die HIV-Infektion zu dieser Zeit bereits seit zwei Jahren bekannt war und er auch weitere Frauen infiziert hatte», so Melanie.

Dreieinhalb Jahre Gefängnis

Das Ergebnis der Mehrfachanklage der Frau war ernüchternd: Das deutsche Landgericht in Landau/Pfalz verurteilte den Mann lediglich zu dreieinhalb Jahren Gefängnis. «Er schaute mich während der ganzen Verhandlung nicht an. Im Schlussplädoyer verzichtet er auf eigene Worte. Lediglich sein Pflichtverteidiger entschuldigte sich in seinem Namen», so Melanie mit traurigem Blick.

Für den Rest ihrer «20er-Jahre» habe sich die Reiseberaterin aus ihrem gewohnten Umfeld ganz zurückgezogen. Nur ihre Eltern, ihre Schwester und eine Handvoll Freunde kannten die Wahrheit: «Für viele bin ich quasi von der Bildfläche verschwunden.»

Dank Tabletten ist das Virus nicht mehr nachweisbar

Auch Liebe und Sexualität seien für Melanie über fünf Jahre, nachdem sie von der HIV-Infektion erfuhr, kein Thema gewesen. «Ich konnte mir lange nicht vorstellen, dass jemand unter diesen Umständen mit mir zusammen sein will», gesteht Melanie. Nach und nach habe sie sich an intimere Beziehungen herangetastet. Heute ist sie glücklich mit ihrem Partner liiert.

«Wir hätten am 1. Mai heiraten sollen, wegen Corona mussten wir die Hochzeit leider verschieben.»

Zur Risikogruppe zähle Melanie trotz ihrer Immunschwäche nicht. Dank der fortschrittlichen Medikamente könne sie ein weitestgehend normales Leben führen. Mittlerweile müsse sie lediglich eine Tablette pro Tag nehmen und zweimal im Jahr zur ärztlichen Kontrolle gehen. «Trotzdem habe ich manchmal Bedenken, was die lebenslange Medikamenteneinnahme mit meinem Körper macht. Dazu gibt es keine Langzeitstudie», verrät sie. Dank der Tabletten sei das Virus bei Melanie nicht mehr nachweisbar und somit stehe auch dem langersehnten Kinderwunsch mit ihrem Partner nichts mehr im Wege. «Die Gefahr einer Infektion des Kindes ist geringer als beispielsweise das Vorkommen einer Trisomie 21», weiss Melanie.

Der Versuch schwanger zu werden

Seit etwa zwei Jahren versuche sie schwanger zu werden. Auf einen positiven Schwangerschaftstest hatten 2019 elf glückliche Wochen als werdende Eltern gefolgt, bis in der Ersttrimesteruntersuchung auf einmal kein Herzschlag des Fötus mehr zu hören gewesen sei. «Fehlgeburten sind in den ersten drei Monaten einer Schwangerschaft nicht selten. Der Abort hat definitiv keinen Zusammenhang mit dem HIV», versichert Melanie. Sie und ihr Partner würden sich dadurch jedoch nicht entmutigen lassen.

Ihren seit etwa drei Jahren neu gefassten Mut fürs Leben liesse sich Melanie durch nichts mehr nehmen. Sie stehe mittlerweile zu sich, ihrer Infektion und ihrer Vergangenheit. So ist sie vor drei Jahren mit einem detaillierten Interview bei einem deutschen Onlinemagazin mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen. Dies sei ein erster sehr wichtiger Schritt für Melanie gewesen. Weiter auf ihrem Weg folgte Anfang dieses Jahres die Veröffentlichung ihrer Dokumentation «Der Virus und ich – Leben mit HIV» im Westdeutschen Rundfunk:

«Ich hatte es einfach satt, mich länger zu verstecken.»

Ausserdem möchte sie Leuten in der gleichen Situation Mut machen und für das Thema sensibilisieren. «Das Stigma HIV sitzt in den Köpfen der Gesellschaft fest, ebenso das veraltete Bild, dass nur Prostituierte, Schwule und Junkies sich mit HIV infizieren. Dies soll aus den Köpfen der Gesellschaft weichen», wünscht sich Melanie.

HIV-Infizierte würden auch heute noch diskriminiert werden. In der Vergangenheit wurde Melanie wegen ihrer Erkrankung sogar von Ärzten abgelehnt. Zudem gäbe es leider noch viele Länder, in die HIV-Positive gar nicht oder nur bedingt einreisen dürfen. «Offiziell darf ich erst seit der Gesetzeslockerung des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama in die Staaten einreisen.» Ebenfalls findet sie es sehr wichtig, dass sich jeder regelmässig auf das Virus testet, um seinen Status zu kennen und um so einer fahrlässigen Verbreitung vorzubeugen. «In der Apotheke kann man sich mittlerweile sogar einen Schnelltest holen. Nützlicher fände ich es jedoch, wenn der HIV-Test, Teil des grossen Blutbilds bei der jährlichen Routineuntersuchung beim Arzt wäre.» Es ist für Melanie heute eine Herzensangelegenheit gegen das Stigma HIV vorzugehen.



* Name der Redaktion bekannt.