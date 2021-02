Porträt Der Flügelstürmer Gianluca Barbei fühlt sich wohl im Academy-Team Gianluca Barbei (20) hofft auf einen neuen Vertrag bei der EVZ Academy. Er liefert sich mit dem Zuger Team in der Meisterschaft einen packenden Kampf um einen Platz in den Pre-Playoffs. Michael Wyss 02.02.2021, 05.00 Uhr

Gianluca Barbei, hier im Trainingscenter OYM, steht in der vierten Saison bei den Zugern. Bild: Matthias Jurt (Cham, 28. Januar 2021)

«Noch weiss ich nicht, wo ich nächste Saison spiele. Mein Vertrag endet im April 2021. Ich fühle mich sehr wohl beim EVZ und würde gerne bleiben», sagt Gianluca Barbei. Der Flügelstürmer des Academy-Teams verstehe, dass die Covid-19-Situation für die Vereinsverantwortlichen hinsichtlich Vertragsverlängerungen sehr schwierig ist: «Die Coronakrise fordert die Klubs enorm. Es geht um viel Geld, letztlich ist jeder Verein auch ein Unternehmen», zeigt Barbei auf.

«Budgets zu erstellen, ist schwierig, wenn man nicht weiss, mit welchen Einnahmen man rechnen kann. Dass viele Spieler deshalb noch nicht wissen, wie es weitergeht, dafür bringe ich Verständnis auf.»

Der 20-Jährige geht seinen Weg unbeirrt weiter und zeigt sich kämpferisch: «Ich arbeite jedenfalls Tag für Tag hart, damit ich den Verantwortlichen zeigen kann, dass ich eine lohnende Investition für die Zukunft bin. Harte Arbeit wird belohnt, ich habe gelernt, dass sich immer wieder irgendwo ein Fenster öffnet, wenn sich eine Türe schliesst.»

Schon mehr Spiele in der Swiss League als 2019/20

Der aus dem zürcherischen Nänikon-Greifensee stammende Stürmer bestreitet aktuell seine vierte Spielzeit beim EVZ. Er kommt sowohl in der U20-Mannschaft als auch in der Swiss League zum Einsatz. «Ich durfte letzte Saison 27 Spiele mit der EVZ Academy bestreiten, in diesem Meisterschaftsbetrieb sind es schon 32 Partien.» Er sei zufrieden mit seiner persönlichen Entwicklung, hebt jedoch den Mahnfinger:

«Sich auf den Lorbeeren auszuruhen, ist sehr gefährlich, denn Stillstand bedeutet Rückschritt.»

Barbei sei in den vergangenen Jahren selbstkritischer geworden. «Ich suche die Fehler zuerst bei mir, bevor ich Kritik übe. Früher war es einfach, einen Schuldigen zu suchen. Wer Teamsport ausübt, muss aber zuerst vor der eigenen Türe wischen.» Gerade in Zeiten von Covid-19 sei es wichtig, dass man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Spielabsagen brächten ihn nicht mehr aus der Ruhe. Seine mittelfristige Zukunft sieht Gianluca Barbei, der in Cham wohnt, in der Swiss League. «Mein Wunsch ist es natürlich, in der National League zu spielen. Über gute Leistungen in der Swiss League kann ich mich für höhere Aufgaben empfehlen.»

Mit der EVZ Academy will Barbei zunächst die Playoff-Qualifikation schaffen. «Der erste Schritt ist das Erreichen der Pre-Playoffs. Wir sind auf Kurs, doch die Ticino Rockets sitzen uns im Nacken.» Elf Runden vor Schluss liegt die EVZ Academy mit 34 Punkten im 10. Rang, die Tessiner liegen zwei Punkte dahinter. Weiter geht es für die Zuger mit den Auswärtspartien in Sierre (6. Februar) und bei den GCK Lions (8. Februar).