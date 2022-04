Ex-EVZ-Goalie Lars Weibel traut Zug den Titel zu

Vereine «Ich traue es Zug zu» Ex-EVZ-Goalie Lars Weibel antwortete am Dienstag im Parkhotel in Zug auf die Fragen von Bruno Waller. Nebst der Nationalmannschaft wurde dabei auch der EVZ thematisiert. 28.04.2022, 18.12 Uhr

Bruno Waller im Gespräch mit ehemaligen EVZ-Torhüter Lars Weibel.

Der EVZ Zug hat mit Leonardo Genoni den besten aktiven Eishockey-Goalie der Schweiz. Dieser soll dafür sorgen, dass die Zuger kein Spiel mehr gegen die ZSC Lions verlieren und den Schweizer-Meister-Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Mit Lars Weibel stand am Dienstagabend im Parkhotel in Zug ein ehemaliger, langjähriger EVZ-Goalie und zweifacher Schweizer Meister Red und Antwort zur Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft und zum EVZ. Weibel ist als «Director National Teams bei Swiss Ice Hockey» zusammen mit Nationaltrainer Patrick Fischer massgeblich für die Nationalmannschaft verantwortlich, die schon bald an der WM in Helsinki erfolgreich sein will.

Er erläuterte in seinen Antworten ausführlich, was er von den Spielern der Nationalmannschaft erwartet und wie er und Fischer das Team langfristig weiterbringen wollen.

Bemerkenswerte Leistungen

«Ich habe nach den ersten vier Spielen des ZSC gegen Zug zu Fischi gesagt, so müssen wir auch in der Nati spielen», lobte Weibel die bisherigen Leistungen der beiden Mannschaften. Die Liga sei zwar attraktiv, aber bei vielen Spielen würden oder besser müssten die Schweizer Spieler nicht immer ihr Bestes geben. Und auch die Regelinterpretation sei in der Schweiz anders als international. Darum sei es wichtig, die Schweizer Spieler schon in jungen Jahren mit der notwendigen gesunden Härte, Dynamik, Intensität und Leidenschaft zu konfrontieren. «Ist es realistisch, dass der EVZ den Titel noch gewinnen kann?», fragte Bruno Waller seinen Interviewgast. «Zug hat mehr Substanz und ist breiter aufgestellt», antwortete Weibel. Zürich habe sich zwar schon gegen Biel stark gesteigert, aber er würde sich nicht wundern, wenn Zug die Serie noch gewinnen würde. «Wenn der EVZ auf 2:3 verkürzt, sind die Zürcher sicher sehr nervös», ergänzt Weibel und doppelt nach: «Ich traue es Zug zu, den Titel erneut zu holen.» Was ist das Wichtigste, um ein Spiel oder eine Serie zu gewinnen? «Es geht im Grunde nur um die Leidenschaft», sagt Weibel und ergänzt: «Wer die totale Leidenschaft hat und unbedingt gewinnen will – der schafft es auch und gewinnt.»

Charly Keiser

Vereine & Verbände: So funktioniert’s

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.