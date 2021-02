Leserbrief Ideelle und sprachliche Umerziehung «Der Tanz um die korrekte Sprache», «Zuger Zeitung» vom 27. Januar 01.02.2021, 14.47 Uhr

Dem Leser wird ein Glossar vorgestellt, der es einem ermöglichen soll, «sensibel über Differenz zu sprechen». Es wird erklärt, dass Schwarze Schwarz mit grossem S sind, da es sich nicht um die Hautfarbe an sich handle, sondern um Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe Rassismus erfahren haben. Und bei Weissen handle es sich nicht um eine biologische Eigenschaft, sondern beim «Weisssein» gehe es um «die dominante und privilegierte Position innerhalb des Machtverhältnisses Rassismus». Zum Stichwort Rasse heisst es, «gibt es bei Menschen nicht». So wird man über einige weitere Ausdrücke aufgeklärt, über deren Inhalt und Zulässigkeit oder eben Unzulässigkeit. Alles in der Absicht «die rassistischen Fettnäpfchen, in die auch Wohlwollende unversehens treten», zu vermeiden.