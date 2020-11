Porträt Ihr Herz ist ihr Chef: Mit Olga Rama hört eine legendäre Zuger Wirtin auf Die 65-Jährige blickt ihren letzten Tagen als gute Seele der Schützenstube Choller entgegen. Diese Aufgabe war stets mehr als Arbeit für sie. Raphael Biermayr 20.11.2020, 17.30 Uhr

Olga Rama führt die Schützenstube seit fast 30 Jahren. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 18. November 2020)

Sie ist ein Hort der Wärme, die Schützenstube Choller. Das lässt sich in den Wintermonaten, während derer sie in diesem Gebiet inmitten rauer Dunkelheit einsam und einladend leuchtet, mit blossem Auge erkennen. Doch das gilt auch im übertragenen Sinne. Dafür sorgt seit fast 30 Jahren die Pächterin Olga Rama. Ihre Zeit in der Schützenstube endet jedoch bald. Vor Weihnachten wird sie ihrem Ansprechpartner der Stadt Zug, der das Lokal gehört, die Schlüssel abgeben und in Pension gehen. Sie sagt:

«Ich bin meinen Schützen sehr dankbar für ihre Treue. Es tut weh, meine Familie zu verlassen.»

Das klingt reichlich melodramatisch. Doch wer die Geschichte der 65-Jährigen hört, erkennt ihre tiefe Verbindung zu diesem Ort und vor allem zu den Gästen. Rama spricht offen, doch sie will nicht zu viel Privates in der Zeitung stehen sehen. Letztlich hat es nicht sein sollen mit einer eigenen, klassischen Familie. In der Schützengemeinschaft fand sie einen Ersatz. Etliche heute gestandene Männer kennt sie seit dem Jungschützenalter. «Später feierten sie bei mir ihre Hochzeiten – und manche auch ihre Scheidungen», schildert die Zugerin und lacht.

Aus Gästen wurden Freunde: Olga Rama mit Josef Elsener (links) und Erich Rothe. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 18. November 2020)

Lachen ist ein passender Begriff im Zusammenhang mit der Wirtin, die es als ihr Lebensmotto bezeichnet, anderen Freude zu schenken. Das tat die gebürtige Spanierin auch durch ihre legendäre Paella. Davon zeugt ein Bild in der Schützenstube, das sie lächelnd hinter einer mächtigen Paella-Pfanne zeigt. «Ein Geschenk einer Akademikerverbindung, die jedes Jahr bei mir ihre Versammlung abhielt», blickt Olga Rama zurück. In Erinnerungen schwelgt sie gern. Eine ihrer liebsten ist eine Versammlung des Zuger Trachtenverbands, bei der ein russischer Donkosakenchor im Schiessstand gesungen habe. «Die Akustik war besser als im KKL!», ruft sie begeistert.

Angetrunkene Gäste fährt sie nach Hause

Die Tür geht auf, und aus der Dunkelheit tritt ein Mann in die Stube. «Das Übliche», sagt er und geht wieder hinaus, um zu rauchen. Das Rauchverbot und die Herabsetzung der Promillegrenze für Fahrer haben Lokale in der Art der Schützenstube Choller besonders hart getroffen. Schiessen, Schmauchen, Schlucken und Schwatzen gehören zusammen. Rama hat ebenfalls zielsicher geschossen, Alkohol trinkt sie jedoch keinen. Lieber fährt sie Gäste nach Hause, die nicht mehr hinter das Steuer sitzen sollten. Das gilt nicht nur für Stammgäste: Auch Neulinge, die – von den nahe gelegenen Badeplätzen am Zugersee kommend oder zu einer Party in der Galvanik strebend – in der Hoffnung auf Nachschub einen Fuss in die Stube setzten, kamen in den Genuss einer Fahrt im Olga-Taxi. Gratis, versteht sich.

Angestellte hätte sie nie gehabt, zumindest keine mit einem Arbeitsvertrag. Unterstützung erhält sie von «meinen vier Männern», wie sie sagt. Dabei handelt es sich um Gäste, die längst zu Freunden geworden sind und der Pächterin durch ihre Hilfe Kosten für Personal ersparen. Als Gegenleistung verpflegt sie sie, kauft für sie ein und bietet ihnen in der Stube ein Ersatz-Zuhause. Der Jüngste sei 70, der Älteste 90. «Sie sind müde», sagt sie und meint das nicht abwertend, sondern nachsichtig.

Der tiefste Umsatz aller Zeiten

Das ist – neben Privatem – ein Grund, warum sich die Pächterin im vergangenen Jahr dazu entschlossen hat, den Vertrag auf Ende 2020 zu kündigen. Die Coronapandemie hat Rama in diesem Schritt bestärkt. Denn der mittlerweile zu Ende gegangene Schiessbetrieb unter Einhaltung der Schutzmassnahmen sei vielen zu aufwendig gewesen, weshalb sie nicht mehr vorbeigeschaut hätten. Und an Firmenanlässe und dergleichen sei nicht zu denken. «Finanziell gesehen ist es mein schlechtestes Jahr», sagt Olga Rama. Das kann sie verkraften, da sie seit jeher hauptberuflich als Sprachlehrerin und Dolmetscherin tätig ist. Die Schützenstube hat nämlich nicht ganzjährig und vor allem abends geöffnet.

Die Stadt Zug plant, das zu ändern und die Öffnungszeiten unter dem noch zu bestimmenden Nachfolger auszudehnen. Diese Neuausrichtung ist wahrscheinlich keine schlechte Idee. Denn ohne Olga Rama wird es in der Schützenstube ohnehin nicht mehr sein wie zuvor. Ersetzen kann sie angesichts ihres unvergleichlichen Engagements niemand. Ihr Antrieb während all der Jahre?

«Ich habe hier immer mit dem Herz gearbeitet, nie mit dem Kopf. Bei mir ist das Herz der Chef.»

Mittwochs bis sonntags von 18 bis 20 Uhr können Interessierte in der Schützenstube Choller Küchenartikel wie Teller, Gläser und dergleichen kaufen.