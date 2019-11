Die katholische Pfarrei Oberägeri geht im Advent von Tür zu Tür Die katholische Pfarrei Oberägeri will im Dezember auf die Idee des weihnächtlichen Schenkens aufmerksam machen. Vanessa Varisco 30.11.2019, 05.00 Uhr

Einige Geschenke sind in der Kirche in Oberägeri schon zu sehen. Bild: Jakob Ineichen (29.November 2019)

Begegnungen schaffen und dabei gleichzeitig der Idee des weihnächtlichen Schenkens auf den Grund gehen – das möchte die katholische Pfarrei Oberägeri mit einem besonderen Projekt. Jeweils am Mittwochabend in der Adventszeit werden Jacqueline Bruggisser, Thomas Betschart und Diakon Urs Stierli vom Seelsorgeteam in Alosen, Morgarten und im Dorf von Tür zu Tür gehen und insgesamt 300 Geschenke verteilen.