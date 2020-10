Leserbrief Im Frühling hatten wir noch geklatscht 07.10.2020, 14.22 Uhr

In einer Krise sieht man, was es wirklich braucht. In dieser Krise war und ist es ein gut aufgestelltes Gesundheitswesen. Die meisten Menschen waren sich während des Lockdowns einig. Es braucht in den Pflegeberufen bessere Löhne. Nur mit Klatschen ist es nicht gemacht. Mit den ganzen Sparmassnahmen der letzten Jahre sind aber Lohnerhöhungen wohl nicht eingeplant.