Im Gebiet Obermühle Süd in Baar sollen 13 Gebäude mit 250 Wohnungen entstehen Der einfache Bebauungsplan sieht entlang der Langgasse vier Wohn- und Gewerbegebäude in der Zone WA4 und neun Wohngebäude in der dahinterliegenden Zone W3 vor. Raphael Biermayr 18.11.2020, 16.39 Uhr

In Baar soll hier eine weitere Wiese überbaut werden. Bild: Matthias Jurt (6. Mai 2020)

Der einfache Bebauungsplan Obermühle Süd und die Teilrevision des Bebauungsplans Obermühle werden am 20. November öffentlich aufgelegt, hat die Bauherrschaft am Mittwoch mitgeteilt. Der einfache Bebauungsplan sieht entlang der Langgasse vier Wohn- und Gewerbegebäude in der Zone WA4 und neun Wohngebäude in der dahinterliegenden Zone W3 vor. Es werden gegen 250 Wohnungen und rund 6000 Quadratmeter Gewerbefläche entstehen.