Im Kanton Zug bereiten sich Apotheken auf Covid-19-Schnelltests vor Anfang Dezember werden drei neue Testcenter ihren Betrieb aufnehmen. In Zug, Steinhausen und Rotkreuz sind Apotheken derzeit an den entsprechenden Vorbereitungen. Zoe Gwerder 21.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Verhältnis von positiven Covid-19-Tests zur Gesamtzahl der durchgeführten Tests ist schweizweit noch immer zu hoch. So liegt die Positivitätsrate weiterhin um die Marke von 20 Prozent. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass alles über fünf Prozent bedeutet, dass es sich um einen schwerwiegenden Ausbruch handelt und es kein klares Bild des Ausmasses gibt. Trotz der Einführung der Schnelltests ist die Gesamtzahl der Tests in der Schweiz rückläufig.

Diesem Trend wollen nun die Apotheken entgegenwirken, wie der Präsident des Vereins der Zuger Apotheker Martin Affentranger sagt. Deshalb bereiten sich im Kanton Zug nun drei mit ausreichend Platz und Mitarbeitern darauf vor, solche Schnelltests anzubieten.

«Wenn wir in der Schweiz einen Lockdown nicht ins Auge fassen, sollten wir uns auch konsequent testen, wenn wir irgendwelche Symptome spüren, die auf eine Erkältung schliessen lassen»,

erklärt Affentranger. Die neuen Testcenter entstehen bei der Amavita-Apotheke am Bundesplatz in Zug, bei der Arkadenhof Apotheke in Rotkreuz sowie in der Apotheke und Drogerie Moll im Einkaufszentrum Zugerland in Steinhausen.

Testcenter müssen sich ausserhalb der Apotheken befinden

So stehen seit einigen Tagen auf der obersten Etage des Zugerland-Parkhauses zwei Zelte. Die Planung und Ausbildung sind hier schon weit fortgeschritten. «Wir haben ausreichend Platz und auch genügend Mitarbeiter für ein solches Testcenter», erklärt Geschäftsführer Dominik Moll. Denn die Vorgaben verlangen, dass die Kunden, die zum Covid-19-Test kommen nicht denselben Ort passieren dürfen wie andere Kunden.

Apotheker Dominik Moll bei den Testzelten auf der obersten Etage des Parkhauses des Einkaufszentrums Zugerland. Bild: Matthias Jurt (steinhausen/ 20. November 2020)

Moll betont, dass es sich um ein herkömmliches Testcenter handle, wo man zu Fuss zum Test antritt, und nicht im Auto. Er und einige seiner Mitarbeiter sind für die Tests ausgebildet worden. «Wir lernten, wie wir die Sicherheitskleider anziehen und ausziehen müssen – zum Selbstschutz.» Auch den Abstrich am Patienten hätten sie geübt. Die weit grössere Herausforderung seien jedoch die Abläufe im Hintergrund. «Wir rechnen damit, dass wir pro Abstrich zwei Personen benötigen.» Eine beim Patienten und eine am Computer unten im Geschäft. «Denn dort müssen die Mitarbeiter die Daten nochmals prüfen, sie dem Bundesamt für Gesundheit weitergeben sowie das Resultat den getesteten Personen per SMS oder E-Mail zustellen.» Die Patienten werden gleich nach dem Test nach Hause in Isolation geschickt:

«Es ist äusserst wichtig, dass sie davor oder danach nicht noch einkaufen gehen. Dies wäre sehr kontraproduktiv.»

Wie die Geschäftsführerin von Amavita Zug, Patricia Schelbert, sagt, geht es beim neuen Angebot nicht um Mehreinnahmen. «Der Aufwand, den wir betreiben, ist immens.» Es gehe ihr darum, das System in der Coronapandemie zu unterstützen und möglichst viele Personen mit Symptomen testen zu können.

Den Test gibt’s nur mit Symptomen und Voranmeldung

Getestet wird in allen Apotheken nur auf Voranmeldung. In Steinhausen ist bereits klar, dass dies über eine Website erfolgen wird. Bei der Amavita-Apotheke in Zug wie auch bei der Arkadenhof Apotheke in Rotkreuz werden die Termine voraussichtlich telefonisch vergeben. Gemäss der Rotkreuzer Geschäftsführerin Patricia Nunes gibt es in ihrer Apotheke auch die Möglichkeit, sich per E-Mail zu melden.

Alle Apotheken führen ausschliesslich Schnelltests durch. Solche sind derzeit in der Schweiz nur für Personen mit möglichen Covid-19-Symptomen zugelassen. Ausgenommen sind zudem Risikopatienten und Mitarbeiter im Gesundheitsbereich, auch Präventivtests für Reisen etwa sind nicht möglich.

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zug begrüsst die Bemühungen der Apotheken. «Wir sind erfreut, dass sie hier mitmachen», erklärt der Kommunikationsverantwortliche Aurel Köpfli. Zwar gebe es keine Engpässe bei den beiden bisherigen Testcentern. «Doch bei den sinkenden Testquoten sind wir froh, wenn es mehr Angebote zum Testen gibt.» So, dass sich möglichst viele Leute auch bei leichten Symptomen testen lassen.

Die Testcenter nehmen ihren Betrieb voraussichtlich in der Woche des 1. Dezember auf.