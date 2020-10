Im Kanton Zug gibt es nur wenige Wohnungen, die leer stehen Die Nachfrage nach Wohnraum bleibt im Kanton Zug anhaltend hoch. Trotzdem steigt der Leerwohnungsbestand im Kanton Zug minim an. Geschuldet ist dies aber vor allem einer Harmonisierung bei der Erhebungsmethodik. 05.10.2020, 11.55 Uhr

(haz) In der Schweiz ist in den letzten Jahren ein Trend zu mehr leerstehenden Wohnungen festzustellen. So liegt die Leerwohnungsziffer im Durchschnitt aller Kantone per 1. Juni 2020 neu bei 1,72 Prozent, was laut Medienmitteilung der Zuger Baudirektion einem Anstieg der Leerwohnungen um 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Kanton Zug weist nach dem Kanton Genf am zweitwenigsten Leerwohnungen auf. Am 1. Juni 2020 wurden im ganzen Kanton gemäss einer Zählung des Kantons und der Gemeinden 416 Wohnungen zur Miete oder zum Kauf angeboten; 172 mehr als vor einem Jahr. Die Leerwohnungsziffer liegt somit bei 0,7 Prozent.