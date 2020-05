Schwerpunkt Im Kanton Zug herrscht Besorgnis wegen der Lehrstellensituation Gut drei Viertel der Zuger Schulabgänger haben eine Lehrstelle. Unklar ist, wie die Lehrstellensituation in Zukunft aussehen wird. Cornelia Bisch 25.05.2020, 05.00 Uhr

Im Baugewerbe und anderen Branchen gibt es noch freie Lehrstellen. Wer jetzt noch keine Anschlusslösung hat, sollte sich jedoch beeilen. Bild: Roger Grüter

Die noch nicht vollumfänglich ausgewertete, jedoch hochgerechnete Schul­enderhebung des Kantons Zug ergibt Zahlen, die durchaus mit jenen der letzten Jahre vergleichbar sind. «Von den Abgängern der obligatorischen Schule und den Jugendlichen der Brückenangebote haben rund 76 Prozent eine definitive Lösung», fasst der Leiter des Berufsinformationszentrums Zug (BIZ) Urs Brütsch zusammen. Erleichterung schwingt in seiner Stimme mit:

«Die Situation ist weit weniger alarmierend, als wir sie im April eingeschätzt hatten.»

Für die verbliebenen 24 Prozent sei die Suche in den vergangenen Wochen des Lockdowns nicht leicht gewesen. Bewerbungen via Telefon, Post oder E-Mail hätten stattgefunden, jedoch seien die Verantwortlichen mancher Firmen schwerer erreichbar gewesen. «Schnupperlehren im Detailhandels- oder Gastrosektor waren natürlich nicht möglich.» Deshalb werde das Anmeldefenster für Lehrstellen vermutlich bis September verlängert. «Das wäre sehr gut. Dann hätten die Schulabgänger mehr Zeit für die Lehrstellensuche», so Brütsch. «Sie müssen sich nun aber unbedingt auf die Socken machen.»

In Zug gibt es 1200 Lehrabgängerinnen und -abgänger Wie die Umstände für die Lehrabgänger sein werden, lässt sich laut Beat Schuler, Leiter des Amtes für Berufsbildung, zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer abschätzen. «Es hängt davon ab, wie sich die Firmen bezüglich junger Berufsleute positionieren.» 1200 Lehrabgänger würden im kommenden Juli auf den Zuger Markt kommen. «Erfahrungsgemäss finden die meisten nach einer gewissen Zeit einen Job.» Ob der Arbeitsmarkt sie dieses Jahr schlucken könne, werde sich zeigen. «Es gibt diesbezüglich keine Statistik. Die Lehrabgänger fallen aus unserem Radar, sobald sie die Lehrabschlussprüfung absolviert haben.» Deshalb sei es den Lehrpersonen des Kaufmännischen Bildungszentrums Zug (KBZ) und des Gewerblich-industriellen Bildungszentrums Zug (GIBZ) wichtig, die jungen Berufsleute mit Bewerbungscoachings zu unterstützen und sie allenfalls ans BIZ zu vermitteln. «Wir appellieren an die Zuger Firmen, junge, ausgebildete Fachleute in ihre Betriebe aufzunehmen. Der Unterbestand an Fachkräften ist in manchen Bereichen sehr gross. Da ändert auch die Coronakrise nichts daran. Junge Fachleute brauchen und verdienen eine Chance.»

Auch im Fachhandel sind noch Stellen offen

Dem BIZ seien Anfang Mai 230 freie Lehrstellen im Bereich Detailhandel sowie in verschiedenen anderen Branchen wie dem Gastro- oder Baugewerbe gemeldet worden. Das sei in etwa vergleichbar mit den Zahlen der Vorjahre. «Sogar in den Bereichen Sportartikel oder Zoofachhandel, die üblicherweise bei den Jugendlichen sehr beliebt sind, gibt es noch Stellen.»

Dem Vorurteil mancher Firmen, dass Schulabgänger, die bis jetzt noch keine Lehrstelle gefunden hätten, vom Wesen her zu langsam, nicht engagiert genug und deshalb ungeeignet seien, widerspricht Urs Brütsch vehement:

Der Leiter des Amts für Berufsberatung, Urs Brütsch. Bild: Maria Schmid

«Manche Jugendliche greifen erst jetzt auf Plan B zurück, nachdem sie lange einen etwas weniger aussichtsreichen Weg verfolgt haben.»

Das heisse aber keineswegs, dass diese Schüler weniger engagiert seien.

Dass aufgrund von Kurzarbeit oder allgemein wegen der Coronakrise weniger Lehrstellen angeboten oder sogar Lehrverträge zurückgezogen worden wären, sei ihm nicht bekannt, so Brütsch. Die Nachmeldungen von Lehrstellen im April/Mai seien hingegen etwas weniger zahlreich ausgefallen als früher.

«In den kommenden Jahren könnte das Lehrstellenangebot allerdings zurückgehen», befürchtet er. «Im August werden die neuen Lehrstellen mit Beginn 2021 aufgeschaltet. Dann zeigt sich, wie es in Zukunft aussehen wird.» Er habe die Hoffnung, dass die Situation ähnlich wie bei der Bankenkrise 2009 verlaufen werde, als sich das Lehrstellenangebot wider erwarten sogar leicht erhöht habe.

Zum Endspurt ansetzen

Im Fernunterricht während der Lockdown-Phase habe das Thema Berufswahl nicht wie üblich bearbeitet werden können, bedauert Peter Meier, Leiter der Rektorenkonferenz Zug. «Die Berufswahl fliesst normalerweise in den täglichen Unterricht ein.» Nun, da die Schüler wieder vor Ort seien, werde das Thema mit höchster Priorität angegangen. Auch die Programme «Rent a Boss» und «Rent a Stift», bei denen Arbeitgeber und Lehrlinge in die Klassen kommen und wichtige Tipps aus der Praxis vermitteln würden, hätten nur erschwert durchgeführt werden können, führt Meier aus.

Jene Jugendlichen im 9. Schuljahr, die noch keine Anschlusslösung gefunden hätten, müssten nun zum Endspurt ansetzen, da entscheidende acht Wochen fehlten. «Die Lehrpersonen sind sich der verschärften Situation bewusst. Sie unterstützen und stellen so weit möglich Kontakte her.»

Die vorgesehene Fristverlängerung für Lehrstellenvergaben bis zum Herbst könnte eine grosse Entlastung für Schulabgänger sein. «Das Problem dabei ist jedoch, dass die Schüler nicht mehr durch die Lehrpersonen betreut werden, sobald das Schuljahr zu Ende ist», gibt Meier zu bedenken. «Dann ist es besonders wichtig, dass gleich im Anschluss der Kontakt zum BIZ hergestellt wird.»

Am Dienstag, 23. Juni, ab 10 Uhr, findet die Veranstaltung «Kein Anschluss nach Schulschluss – was tun?» im Berufsinformationszentrum Zug (BIZ), Baarerstrasse 21, statt.