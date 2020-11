«Ich wurde überall abgewimmelt»: Zuger Risikopatient erhält nirgends im Kanton eine Grippeschutzimpfung – Nachschub erst Mitte Dezember Die Zuger Apotheken und Ärzte müssen Patienten vertrösten. Mit Nachschub rechnet man frühestens Mitte Dezember. Rahel Hug 02.11.2020, 16.15 Uhr

Die Grippeimpfung ist in Coronazeiten besonders begehrt. Symbolbild: Keystone/Christian Beutler (24. Januar 2020)

«Ich wurde überall abgewimmelt», sagt ein 73-jähriger Zuger, der sich letzte Woche gegen die Grippe impfen lassen wollte. Es seien keine Impfdosen mehr verfügbar, erklärte ihm sein Hausarzt am Telefon, und verwies ihn an eine Apotheke. Doch auch dort war eine Impfung nicht mehr möglich. «Ich habe mehrere Apotheken und Arztpraxen angefragt, doch man sagte mir, dass ich sicher bis Mitte Dezember warten müsse.» Der Pensionär ist besorgt:

«Als Risikopatient würde ich mich gerne so schnell wie möglich impfen lassen. Seit einer Herzoperation vor 20 Jahren wird mir eine jährliche Impfung empfohlen.»

Gerade in der aktuellen Zeit empfehle auch das Bundesamt für Gesundheit die Impfung. «Es kann doch nicht sein, dass quasi Werbung für die Impfung gemacht wird, und dann zu wenig Dosen vorhanden sind», ärgert sich der Zuger.

Nationaler Grippeimpftag findet diese Woche statt

Tatsächlich herrscht im Kanton Zug ein Engpass. Das bestätigt Martin Affentranger von der Anklin Apotheke in Cham und Präsident des Vereins der Zuger Apotheken. «Es sind keine grossen Kontingente mehr da», sagt er. Eine Umfrage bei den Apotheken von vergangener Woche habe ergeben, dass nur noch sehr wenige über Grippe-Impfdosen verfügten. Diese seien aber fast alle bereits reserviert.

Personen, die sich spontan für eine Impfung entscheiden, darunter auch Risikopatienten, gehen deshalb aktuell leer aus. Auch in seiner Apotheke müsse er regelmässig Kunden wegschicken.

«Es ist ein grosses Problem und die Situation ist umso ärgerlicher, da der Bund kommuniziert hat, eine Grippeimpfung sei in der aktuellen Zeit sinnvoll.»

Diese Woche, am 6.November, findet zudem der nationale Grippeimpftag statt. «Viele Apotheken haben bewusst auf Werbung verzichtet, da sie eine Impfung ja gar nicht mehr anbieten können.» Gewisse Apotheken würden mit einem Nachschub bis Mitte Dezember rechnen, so Affentranger.

Bestellung jeweils ein Jahr im Voraus

Wie die Situation bei seinen Kolleginnen und Kollegen aussieht, kann Peter Gerritsen, Facharzt für Innere Medizin in Zug und Vize-Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zug, nicht sagen. «Ich kann nur für unsere Praxis sprechen. Bei uns sind bis auf die reservierten Dosen keine mehr vorhanden», gibt er Auskunft. Er schildert die Problematik: «Die Grippeimpfdosen müssen jeweils ein Jahr im Voraus bestellt werden. Sie werden dann in der Regel Mitte Oktober geliefert.» Vor einem Jahr sei Corona noch kein Thema gewesen, weshalb man damals keine zusätzlichen Dosen bestellt habe. Das hat Gerritsen schnell nachgeholt, doch die Lieferung verzögere sich:

«Wir rechnen damit, dass wir ab Mitte Dezember wieder Grippeimpfungen durchführen können.»

Ungefähr 140 Impfdosen verabreicht der Zuger Arzt pro Jahr. Die Nachfrage sei heuer extrem hoch. Innert etwa zwei Wochen waren die Dosen in Gerritsens Praxis aufgebraucht oder reserviert. Ein solcher Engpass komme selten vor. «Dass wir Patienten deswegen abweisen müssen, ist natürlich unglücklich», so Gerritsen.

Der Vize-Präsident der Ärztegesellschaft betont aber, dass kein Grund zur Beunruhigung bestehe. «Die Grippeimpfung stellt keine Prophylaxe gegen Covid-19 dar.» Es sei nicht erwiesen, dass Personen mit einer Grippeimpfung besser gegen das Coronavirus geschützt seien. Ohne Impfung bestehe kein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf. Die Grippewelle beginne in der Schweiz in der Regel nicht vor Ende Dezember, meistens im Januar. Es brauche nun deshalb etwas Geduld bis Mitte Dezember. Auf die Frage, ob sich Zugerinnen und Zuger in anderen Kantonen impfen lassen können, sagt der Arzt: «Das ist grundsätzlich möglich.» Doch auch anderswo sei der Impfstoff knapp.

«Es bleibt noch genügend Zeit»

Der Prozess der Impfstoffbeschaffung und -verteilung ist beim Bundesamt für Gesundheit angesiedelt. «Dieses Jahr werden die Grippe-Impfdosen vom Bund gestaffelt und über einen längeren Zeitraum ausgeliefert», informiert Aurel Köpfli, Kommunikationsverantwortlicher der kantonalen Gesundheitsdirektion. «Das bedeutet, dass es zu zeitweisen Engpässen kommen kann, bis die neuen Impfdosen ausgeliefert werden.»

Laut Angaben des BAG seien für dieses Jahr 1,75 Millionen Dosen zugesichert, was rund 0,5 Millionen mehr entspreche als üblich. «Voraussichtlich werden noch weitere beschafft werden können», so Köpfli. Auch er hält fest: «Auch bei einer Grippeimpfung im Dezember bleibt noch genügend Zeit, damit das körpereigene Immunsystem einen Impfschutz aufbauen kann. Das gilt auch für Personen mit erhöhtem Komplikationsrisiko.»