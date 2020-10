Im Kanton Zug soll die Kapazität für Coronatests erhöht werden Nach Warteschlangen hat das Zuger Kantonsspital sein Testcenter ausgebaut. Die Andreas-Klinik will nachziehen und der Kanton prüft die Idee, selbst ein Testcenter zu betreiben. Zoe Gwerder 22.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Analog zur schweizweiten Lage steigen auch im Kanton Zug die Zahlen positiv auf das Coronavirus getestete Personen stark an. Entsprechend gestiegen ist auch die Anzahl der Personen, die sich testen lassen wollen. Über 300 Abstriche täglich bewältigen die beiden Testcenter des Zuger Kantonsspitals in Baar und der Andreas-Klinik in Cham. Davon fällt der Hauptteil von durchschnittlich 250 bis 270 auf das Testcenter in Baar.

Bis vergangene Woche gab es dort jedoch keine Möglichkeit, einen Termin zu buchen. Nachdem sich vor dem Zelt lange Warteschlangen gebildet hatten, hat das Spital reagiert. Das Zelt wurde vergrössert und der Personalbestand erhöht, sodass nun gleichzeitig anstatt bei zwei bei drei Personen der Abstrich genommen werden kann, wie von der Medienstelle zu erfahren ist. Zudem bietet das Zelt nun eine Wartezone für 30 Personen und es gibt seit Anfang dieser Woche die Möglichkeit, sich online einen Termin zu buchen. Dies war zuvor nur in der Andreas-Klinik möglich. Im Gegensatz zu Cham kann man in Baar aber weiterhin auch ohne Termin einen Coronatest vornehmen lassen.

Das Testcenter beim Kantonsspital in Baar ist ausgebaut worden. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 21. Oktober 2020)

Doch die im Voraus buchbaren Termine sind derzeit offenbar sehr beliebt. Von den pro Tag 120 möglichen Zeitfenstern im Baar, wie auch den etwa 45 in Cham, sind bei der Stichprobe am Mittwochmorgen für den aktuellen Tag alle ausgebucht. Sowohl bei der Andreas-Klinik als auch beim Kantonsspital gibt es nur noch freie Termine am Folgetag.

Kanton prüft weitere Testcenter

Von einem Kapazitätsengpass sei jedoch keine Rede, ist vom Kommunikationsverantwortlichen der Zuger Gesundheitsdirektion Aurel Köpfli zu erfahren. Der Kanton steht in regelmässigem Austausch mit den Spitälern und habe bisher keine entsprechende Meldung erhalten. Doch da man mit noch mehr Tests pro Tag rechnen müsse, prüfe der Kanton derzeit, ob und wie er weitere Testcenter betreiben könnte.

Den Lösungsansatz von Zürich, wo einzelne Apotheken seit kurzem ebenfalls Abstriche machen dürfen, habe man hingegen bisher noch nicht im Detail diskutiert, sei aber prüfenswert. «Hier werden wir zuerst rechtliche Abklärungen treffen müssen», so Köpfli.

Problem bei der Auswertung der Proben sei behoben

Die Andreas-Klinik in Cham will ihre Kapazität ausbauen. Sie bewältigt mit dem aktuellen System derzeit insgesamt rund 50 Abstriche pro Werktag – rund 20 an Samstagen und Sonntagen, da hier die Öffnungszeiten kürzer sind. Die deutlich geringere Kapazität im Vergleich zu Baar stammt daher, dass in Cham die Leute mit so viel Zeitabstand empfangen werden, damit sich nach Möglichkeit nur jeweils eine zu testende Person im Zelt aufhält. Ein sogenanntes «Walk in» wie in Baar – also ohne Voranmeldung – gibt es nicht. Mehr Kapazität will die Klinik nun durch organisatorische Massnahmen erreichen. «Dies soll vor allem über verlängerte Öffnungszeiten geschehen sowie in dem wir die Abläufe optimieren», sagt Spital-Sprecherin Marietta Werder.

Die Kapazität für die Abstriche ist jedoch nicht die Einzige, welche bereits an Grenzen stiess. So informierten die beiden Spitäler vergangene Woche, dass es zu Verzögerungen bei der Auswertung der Proben komme. Zeitweise dauerte es vom Abstrich bis zum Resultat des Tests deutlich länger als 48 Stunden. Wie vom Zuger Kantonsspital zu erfahren ist, konnte dieses Problem nun behoben werden. «Wir konnten in der Zwischenzeit einen neuen Laborpartner finden, der genügend Testkapazitäten hat», sagt Sprecherin Sonja Metzger. Gemäss ihren Angaben sollten ab dem kommenden Wochenende alle Abstriche wieder innert der regulären Frist von 24 bis 48 Stunden ausgewertet werden können.

Hierbei hofft die Zuger Gesundheitsdirektion auch auf die baldige Zulassung von Schnelltests. «Das würde die Situation deutlich entschärfen», sagt Aurel Köpfli. Zwar muss der Abstrich noch immer von einer medizinischen Fachperson vorgenommen werden. «Wenn aber die Wartezeit auf wenige Stunden reduziert werden kann, wird das eine enorme Entspannung für das System und einfacher für die Leute, die auf ihr Resultat warten.»