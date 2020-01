Im Kanton Zug verdienen Angestellte schweizweit am meisten Dass Zug die Rangliste anführt, überrascht die Volkswirtschaftsdirektorin nicht – die Lohnhöhe sei eine Folge der hohen Wertschöpfung. Andrea Muff 15.01.2020, 20.00 Uhr

Im Kanton Zug werden schweizweit die höchsten Löhne bezahlt: Dies ist im «Tages-Anzeiger» zu lesen. Zug führt die Rangliste in sämtlichen ausgewählten Branchen an. So liegt etwa der durchschnittliche monatliche Medianlohn in den Branchen Banken/Finanzen, Informatik/Telekommunikation und Medizinaltechnik über 8000 Franken. Mit 7901 Franken liegt derjenige in der Chemie- und Pharmabranche nur knapp darunter. Am wenigsten verdient man im Kanton Zug laut Rangliste mit 4768 Franken im Gastgewerbe und in der Hotellerie. Am wenigsten verdienen die Angestellten mit 4164 Franken in derselben Branche im Kanton Appenzell Innerrhoden.