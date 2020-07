Im Kanton Zug wird ein Vater und sein 4-jähriger Sohn vermisst – Polizei bittet um Hinweise Die Zuger Polizei sucht nach einem Vater und seinem 4-jährigen Sohn. Die beiden werden seit dem 27. Juni 2020 vermisst. Zuletzt wurden sie in Steinhausen gesehen. 20.07.2020, 15.53 Uhr

(elo) Vater und Sohn wurden zuletzt am 27. Juni 2020 in Steinhausen gesehen. Seither fehle von den beiden jede Spur, wie die Zuger Polizei am Montag mitteilt.