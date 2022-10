Im neuen Gewand So sehen die neuen Polizeiuniformen der Zentralschweizer Korps aus Ab jetzt werden die alten Uniformen der Zentralschweizer Polizeien schrittweise ausgewechselt. 06.10.2022, 14.21 Uhr

Sie sind die ersten, die in der Zentralschweiz die neue Uniform erhalten haben: Die Polizeiaspirantinnen und Polizeiaspiranten, die im Oktober 2022 ihren Lehrgang an der Internationalen Polizeischule in Hitzkirch gestartet haben.