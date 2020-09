Im zweiten Anlauf klappt es: Der Hof Binzmühle in Rotkreuz wird saniert Die Stimmberechtigten heissen den Antrag gut, das historische Ensemble für 7,7 Millionen Franken auf Vordermann zu bringen und teilweise der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Raphael Biermayr 27.09.2020, 14.33 Uhr

Mit 2'575 zu 1'216 Stimmen fiel das Resultat der Abstimmung vom Sonntag deutlich aus: Der ganz im Westen von Rotkreuz gelegene Hof Binzmühle wird für 7,7 Millionen Franken saniert. Die Stimmbeteiligung betrug 57,7 Prozent.

Im Mittelhaus des historischen Ensembles, das seit den 1960er-Jahren im Besitz der Gemeinde ist, werden drei Wohnungen gebaut. Das Mühlegebäude soll vollumfänglich von der Öffentlichkeit genutzt werden können. Im Mühlengebäude wird der «Binzitreff» eingerichtet, der Vereinen dient und zeitweise für Passanten geöffnet sein soll und zudem als externes Schulzimmer für den Naturkundeunterricht dient. Die restlichen Räume – auch eine Remise gehört zum Hof – sollen vorerst als Reservefläche für zukünftige Nutzungen gebaut werden.

Das geplante Projekt in einer Visualisierung. Visualisierung: PD

Der Hof Binzmühle, der sich im Inventar der schützenswerten Denkmäler der Gemeinde findet, ist in einem schlechten Zustand. Die Gemeinde Risch hegt schon lange die Absicht, ihn zu sanieren und ihm dadurch neues Leben einzuhauchen. Im November 2012 sprach die Gemeindeversammlung den Planungskredit. Das anschliessend ausgearbeitete Projekt mit zusätzlichen Gebäuden stiess aber ebenso wenig auf Gegenliebe wie die erste Abspeckung: Vor zehn Monaten stimmte eine knappe Mehrheit (1292 zu 1283 Stimmen) Nein zum Projekt über 9,2 Millionen Franken.

So sieht die Binzmühle in Risch Rotkreuz heute aus. Bild: Stefan Kaiser (22. September 2019)

Der Gemeinderat machte damals die Höhe des Baukredits, den zu hohen Wohnungsanteil (geplant waren sieben Wohnungen), die Kosten für die Lärmschutzwand (diese fällt jetzt weg), das vermutete Verkehrsaufkommen sowie einen zu geringen Anteil an öffentlich nutzbaren Räumen als Gründe für die Ablehnung aus. Er hat in der neuen Vorlage darauf reagiert, was am Sonntag schliesslich gutgeheissen wurde.