Immer mehr Waffen: Diese Zuger Fachstelle registriert Waffen Eindeutige Gründe für den steigenden nationalen und kantonalen Waffentrend kann die Fachstelle Waffen und Sprengstoffe nicht nennen. Tijana Nikolic 05.07.2020, 14.32 Uhr

Franz Gisler, Leiter der Fachstelle Waffen und Sprengstoffe und stellvertretender Dienstchef des Dienstes Support, zeigt aus dem Waffenlager der Zuger Polizei eine Soft-Air-Waffe (links) sowie eine halbautomatische Handfeuerwaffe, die bei gewissem Abstand und in der Nacht zum Verwechseln ähnlich aussehen können. Auch Nichtfeuerwaffen unterliegen dem Waffengesetz. Bild: Matthias Jurt (Zug, 26. Juni 2020)

Der steigende, nationale Trend im Waffenwesen ist auch im Kanton Zug Tatsache, heisst es in der polizeilichen Statistik des Kantons Zug. Die Fachstelle Waffen und Sprengstoffe führt das kantonale Waffenregister, in dem alle melde-, bewilligungspflichtigen und verbotenen Waffen erfasst werden. «Die Gründe für den Waffenerwerb sind breit gefächert, beispielsweise für die Ausübung des Berufs, des Sports oder zu Sammelzwecken. Warum in den vergangenen Jahren ein Anstieg an Gesuchen zu verzeichnen war, kann verschiedene Gründe haben», sagt Franz Gisler, Leiter der Fachstelle Waffen und Sprengstoffe sowie stellvertretender Dienstchef des Dienstes Support. Die Statistik zeigt, dass im Jahr 2019 559 Gesuche für Waffenerwerbsscheine eingegangen sind, 2018 waren es 472. Weiter wurden 94 Ausnahmebewilligungen ausgestellt, im Vorjahr waren es noch 82.

Die Fachstelle befasst sich mit Gesuchen für den Erwerb von Waffen, für die Ein- und Ausfuhr von Waffen oder für Waffentragebewilligungen an öffentlichen Orten. «Ebenfalls brauchen Personen, die mit Waffen oder deren Zubehör handeln wollen eine Waffenhandelsbewilligung», so Gisler. Zum Aufgabengebiet der Fachstelle Waffen und Sprengstoffe gehört auch die Bewilligung für Schiessveranstaltungen oder die Bearbeitung von Ausnahmebewilligungen zum Erwerb von Waffen, die nicht gewerbsmässig hergestellt und umgebaut wurden sowie weitere Sonderbewilligungen. «Eine Ausnahmebewilligung kann beispielsweise für den Erwerb von Schalldämpfern, Lasern oder Nachtsichtzielgeräten erteilt werden», erklärt Gisler. Hierbei steht in der Statistik, dass der Anstieg der Waffengesuche teilweise auf den Erwerb von Schalldämpfern zurückzuführen ist. «Im nahen Ausland wurde das Verbot für die Verwendung von Schalldämpfern bei der Jagd gelockert oder ganz aufgehoben», führt Gisler aus. Diese Lockerung stehe im Zusammenhang mit der Abschusspflicht von Wildschweinen. So würden Schweizer Jäger teilweise ihrem Hobby im Ausland nachgehen, was zwangsläufig zu vermehrten Gesuchen führen würde.

Soft-Air-Waffen unterliegen ebenfalls dem Waffengesetz

Das neue EU-Waffenrecht habe auch einen grossen Einfluss auf die zusätzliche administrative Arbeit der Fachstelle. Gemäss dem neuen Waffenrecht sind seit dem 15. August 2019 halbautomatische Zentralfeuerwaffen mit Ladevorrichtungen und hoher Kapazität verboten. «Das Hauptaugenmerk dieser Richtlinie gilt jenen Waffen, denen bei missbräuchlicher Verwendung ein grösseres Gefährdungspotenzial zugesprochen wird. Mit solchen Waffen können mehrere Schüsse nacheinander abgegeben werden, ohne dass nachgeladen werden muss», erläutert Gisler. Zusätzlicher Aufwand entstehe, weil der Erwerb dieser Waffen neu anstelle eines Waffenerwerbsscheins eine kantonale Ausnahmebewilligung «klein» benötige. Der Erwerb sei mit besonderen Auflagen verbunden. Nur Sportschützen und Waffensammler könnten eine solche Ausnahmebewilligung beantragen.

Wann ein Gesuch abgelehnt wird (tn) Neben der Minderjährigkeit und der Einschränkung der Handlungsfähigkeit können Hinweise auf eine Selbst- und Drittgefährdung gegen einen Waffenerwerbsschein sprechen. Ebenfalls liegt eine überwiegende Wahrscheinlichkeit nach der bundesgerichtlichen Rechtssprechung gegen einen Erwerbsschein vor bei Personen, die in ihrer psychischen oder geistigen Gesundheit beeinträchtigt sind, bei Alkoholabhängigkeit oder anderen Suchtkrankheiten sowie einer erhöhten Suizidneigung. Dasselbe gilt, wenn eine Person mehrmals jemanden mit einer Waffe bedroht oder unkontrolliert in die Luft geschossen hat. Gewaltdelikte können ebenfalls unter Berücksichtigung aller Erhebungen zur Ablehnung führen. Massgebend ist das gesamte Verhalten sowie die psychische Stabilität einer Person. Manche Staatsangehörige dürfen grundsätzlich keine Waffe tragen Keinen Waffenschein erhalten auch Personen mit Einträgen im Strafregister, auch wenn es sich dabei nur um Vergehen des Strassenverkehrsgesetzes handelt. Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung benötigen für den Erwerb einen Erwerbsschein. Um diesen zu erhalten, müssen sie nachweisen, dass sie in ihrem Heimatstaat berechtigt sind, eine Waffe zu haben. Grundsätzlich verboten ist der Erwerb, der Besitz und das Tragen von Waffen, Munition und dergleichen für Angehörige aus den Ländern wie Serbien, Bosnien und Herzegovina, Kosovo, Mazedonien, Türkei, Sri Lanka, Algerien und Albanien.

Hinzu kommt ebenfalls, dass Imitations-, Schreckschuss- und Soft-Air-Waffen dem Waffengesetz unterliegen und für deren Erwerb ein schriftlicher Vertrag abgeschlossen werden muss. «Solche Nichtfeuerwaffen werden immer wieder bei Delikten als Drohmittel eingesetzt oder in der Öffentlichkeit sichtbar mitgeführt, wobei gefährliche Situationen entstehen können», so Gisler. Um solche Vorfälle zu verhindern, hat der Gesetzgeber 2008 entschieden, Soft-Air-Waffen, die mit echten Waffen zu verwechselt sind, echten Waffen gleichzustellen. Das Tragen solcher Waffen in der Öffentlichkeit ohne Bewilligung sei daher verboten. Erlaubt sei lediglich der Transport vom Waffengeschäft auf direktem Weg nach Hause oder von zu Hause zu einem abgesperrten Spielgelände.

Trend von illegalen Waffenimporten festgestellt

Ein weiteres Thema, das die Zuger sowie die Polizei schweizweit beschäftige, sei der Waffenkauf auf Onlineplattformen, der sehr problematisch werden könne. In jüngster Zeit ist ein Trend von illegalen Waffenimporten festzustellen. «Meistens handelt es sich hierbei um die Einfuhr von Soft-Air-Guns, Schreckschusswaffen oder Spring- und Schmetterlingsmessern», zählt Gisler auf. Das Risiko in ein Strafverfahren verwickelt zu werden, bestehe vor allem, wenn auf unseriösen Plattformen Waffen gekauft werden. «Auf diesen Seiten werden oft Fälschungen zum Verkauf angeboten. Hinzu kommt, dass Produktbeschreibungen fehlerhaft oder unvollständig sind, sowie relevante Tatsachen verschweigen.» Diese Waffen werden beim Zoll sichergestellt. Gegen die Beschuldigten werden Strafuntersuchungen eröffnet, die schlussendlich bei einer Verurteilung zu hohen Kosten und einem Eintrag ins Strafregister führen können. «Vor dem Kauf ist es ratsam, wenn sich der Käufer erkundigt, welche Bewilligungen er für den Erwerb benötigt. Insbesondere, wenn er Waffen in die Schweiz einführen will», sagt Gisler. Die kantonalen Fachstellen bieten hierzu gerne ihre Beratung und Hilfe an.

Hinweis: Weitere Informationen zu Waffengesetzen sowie Gesuchsanträgen unter polizei.waffen@zg.ch.