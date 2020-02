Leserbrief Immer online? Zur Digitalisierung 04.02.2020, 14.27 Uhr

Dauernd durch E-Mails bei der Arbeit unterbrochen zu werden, darf nirgends vorkommen – auch nicht bei Juristen! Leider grassiert diese Seuche in der heutigen Arbeitswelt, und manche Menschen haben sich an diese Unart sogar gewöhnt. So ist nicht verwunderlich, dass oft die Qualität bachab geht oder Fehler und Unfälle passieren. Das ist eine direkte und höchst bedenkliche Folge der Digitalisierung. Oder tolerieren Sie – beim Zahnarzt oder auf dem OP-Tisch – wenn die Ärzte und Pflegepersonen dauernd abgelenkt werden? Oder, dass Lehrer, Chauffeure, Lokführer oder Fluglotsen sich ablenken lassen? Eben. Qualität ist nur bei konzentrierter Arbeit möglich, und zwar in allen Berufen. Die heutige Handysucht nimmt den Menschen den Sinn und die Verantwortung für Qualität weg. Und sie lassen es zu, weil sie meinen, immer online und erreichbar sein zu müssen. Dieser Irrtum aber führt ins Tragische.