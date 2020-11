Immunsystem Zuger Schüler kreieren Buch mit Rezepten aus aller Welt, um sich vor Krankheiten zu schützen Sechs Schüler der Kantonsschule Menzingen haben ein Mini-Unternehmen gegründet und ein Buch mit Rezepten zur Stärkung des Immunsystems herausgegeben. Cornelia Bisch 26.11.2020, 20.00 Uhr

Beim Biken während der Sommerferien sei ihm die Idee eines Rezeptbuches zur Stärkung des Immunsystems gekommen, erzählt Loris Blatter, CEO des Mini-Unternehmens Immunrefresh und Schüler an der Kantonsschule Menzingen. Seine fünf Mitstreiterinnen und Mitstreiter und er hätten kurz zuvor erfahren, dass sie im Schwerpunktfach Wirtschaft ein Miniunternehmen würden gründen dürfen.

Die jungen Unternehmer (v.l.n.r.): Naomi Frey, Jessy Mink, Loris Blatter, Saveliy Iglin, Oleksandra Amelina, Marc Simmen. Bild: Jan Pegoraro (Menzingen, 26. November 2020)

«Wir machten uns also Gedanken darüber, welches Produkt unsere Firma herstellen sollte.» Ein besonders gesundes Birchermüesli stand ebenfalls zur Debatte. «Aber in diesen Zeiten ist das Abfüllen und Verkaufen von Lebensmitteln mit grossen Umtrieben verbunden», stellt Blatter fest. Angesichts der aktuellen Situation fand die Idee des Rezeptbuches zur Stärkung des Immunsystems deshalb bei allen Beteiligten Anklang, ebenso wie dessen internationale Ausrichtung. «Jede Kultur kennt andere Mittel, Zutaten und Rezepte, die sie als immunstärkend erkannt hat», stellt der 16-Jährige fest. «Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sie zusammenzutragen.» Ziel war es, dem Coronavirus und anderen Krankheiten etwas Wirksames entgegenzustellen.

Rezepte aus 30 Ländern

Er selbst habe das Glück, schon weit gereist zu sein, sagt Loris Blatter. «Dabei habe ich viele Kulturen und ihre jeweilige Küche kennen gelernt.» So fragten er und seine Mitarbeiter Bekannte aus dem Ausland, Nachbarn, Freunde und Kollegen, die ursprünglich aus anderen Ländern stammen, nach einheimischen Rezepten zur Stärkung des Immunsystems. Gleichzeitig gingen die sechs jungen Unternehmer auf Sponsorensuche. «Wir bekamen rasch viele Rückmeldungen sowohl, was die Rezepte anbelangt, als auch im Bezug auf die Finanzierung.» Also startete das Team mit dem Kauf der Zutaten und dem Zubereiten der Menus, Drinks, Desserts, Saucen und Zwischenmahlzeiten.

«Fast alle Zutaten bekamen wir im Handel», so Blatter. Nur einige wenige hätten online bestellt werden müssen. «Wir waren überrascht, wie viele spezielle Produkte die Grossverteiler führen.» Aber auch in länderspezifischen Geschäften wurden die Schüler fündig. «Wir bereiteten die Rezepte zu, und ich fotografierte alle Speisen.» Das habe das Team zu Gunsten der Einheitlichkeit bewusst so entschieden. «Es sind 40 Rezepte aus 30 Ländern in dem Buch vertreten.»

Hier sind einige Rezepte aus dem Buch:

Jedem Staat wurde eine Doppelseite gewidmet. Neben den Rezepten und Zutatenlisten gibt es Bilder der rohen Ingredienzien sowie der fertigen Gerichte und eine Ausführung darüber, inwiefern das Immunsystem beim Genuss der Speisen gestärkt wird. Auch die Flagge des entsprechenden Landes fehlt nicht. Um die Internationalität des Projekts konsequent umzusetzen und möglichst viele Leser zu erreichen, sind die Texte in Englisch verfasst. «Meine Tante aus Amerika hat das Lektorat übernommen», berichtet Blatter. Daniela Weiler, Fachärztin für Onkologie, Innere- und Ernährungsmedizin am Kantonsspital Luzern, schrieb ein Vorwort, in dem sie die Bedeutung des Immunsystems und dessen Stärkung durch gesunde Ernährung hervorhebt.

Seit kurzem ist Loris Blatter im Besitz eines hochwertigen Hardcover-Musterbuches. «Es ist wirklich schön geworden», freut er sich. 350 Exemplare wird das Unternehmen Immunrefresh rechtzeitig fürs Weihnachtsgeschäft per Anfang Dezember drucken lassen und verkaufen. Alles in allem gab das Sextett bisher 3000 Franken für das Projekt aus. Mit 29 Franken ist der Preis des Buches moderat gehalten. «Jeder soll es sich leisten können.» Der Vorverkauf laufe schon sehr gut, sodass man vorerst auf den Vertrieb durch den Buchhandel verzichte, erzählt Blatter. Das könne aber durchaus noch folgen.

«Bei der Gründung des Mini-Unternehmens wurden wir unterstützt von unserer Wirtschaftslehrerin Sybil Breitling sowie der Non-Profit-Organisation Yes», erzählt der Gymnasiast. Yes bedeutet Young Enterprise Switzerland. Während der Dauer eines Jahres werden die sechs Schüler nun durch die Organisation beraten und unterstützt. «Wir sind sehr dankbar für die Chance, die gelernte Theorie nun auch in die Praxis umsetzen zu dürfen», betont der junge CEO.

Das Rezeptbuch kann über immun.refresh@gmail.com oder werktags ab 17 Uhr per Telefon 075 412 66 01 zum Preis von 29 Franken bestellt werden.