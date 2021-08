Leserbrief Imperialistisches Konsumverhalten Gedanken über unseren Konsum 08.08.2021, 12.48 Uhr

Wir haben uns ein imperialistisches Konsumverhalten angewöhnt. Wir leben auf Kosten anderer und nennen dies scheinheilig Globalisierung. Zudem haben wir für die meisten Probleme Scheinlösungen (zum Beispiel Biotreibstoffe). Wir brauchen echte Lösungen und Solidarität. Dazu gehört völlige Transparenz der Machtstrukturen im Konzernkapitalismus. Wir brauchen Keimzellen neuer Lebens- und Produktionsweisen. Selbstverwaltungen müssen gefördert werden. Das Faszinierende daran ist, dass es nur Mut braucht und neue Lebensprinzipien. Verzicht auf Lebensqualität ist damit nicht verbunden. Im Gegenteil! Und damit kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema. Das bedingungslose Grundeinkommen, welches dies ermöglichen würde. Sobald, wir nicht mehr Spielball der Wirtschaft sind und wir als Personen und nicht nur als Produktionsfaktor geschätzt werden, weil wir endlich Zeit haben, uns für die Gesellschaft zu engagieren, statt, wie David Graeber es formulierte, in Bullshit-Jobs zu versauern. Man kann nun einwenden, dann wären wir völlig abhängig vom Staat, aber das kümmert mich wenig, denn noch nie in der Geschichte überlebte ein Staat, wenn er gegen das Volk arbeitete! Deshalb bin ich auch überzeugt, dass die desaströse und totalitäre Coronapolitik bald in sich zusammenbrechen wird.