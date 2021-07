Leserbrief Impfen schützt auch die Mitmenschen «Zahlen werden vor Gericht verhandelt», Ausgabe vom 28.Juli 30.07.2021, 13.44 Uhr

Daniel Wirz hinterfragt die veröffentlichte Anzahl von Corona-Todesfällen, argumentiert, dass es sich dabei gar nicht um «reine» Coronafälle handle, sondern, dass die Verstorbenen grossmehrheitlich an Vorerkrankungen gelitten hätten. Diese Aussage lässt für mich den Schluss zu, dass Mitmenschen mit schweren Erkrankungen in den Augen von Daniel Wirz kein Recht auf Rücksichtnahme haben. Für mich ist diese Argumentation höchst despektierlich und von ichbezogener Wahrnehmung der Situation geprägt. Wo bleibt da das Verantwortungsgefühl, nicht nur sich selbst, sondern auch der Gesellschaft gegenüber? Wie viele von den Verstorbenen würden noch leben, wären sie nicht in Kontakt mit dem Virus gekommen? Ich hoffe, dass weiterhin möglichst viele Leute sich impfen lassen und so sich selbst und gleichzeitig auch Mitmenschen vor dem heimtückischen Virus schützen.